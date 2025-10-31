1 órája
Megnyílt a McDonald's Kiskunhalason, épül a Lidl eddigi legnagyobb logisztikai központja
Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy megnyílt az első McDonald's Kiskunhalason, megírtuk, hogy a végéhez közeledik a Lidl-szuperraktár építése, illetve videót is mutatunk egy borzalmas baleset helyszínéről.
Valóra vált, amire Kiskunhalas évek óta várt: megnyílt az első McDonald's!
Megnyitott a kiskunhalasi McDonald’s, amely modern technológiáival, környezettudatos megoldásaival és kényelmi szolgáltatásaival kínálja a hamisítatlan Meki-élményt a helyieknek és az átutazóknak egyaránt.
A NAV megkopogtatta a kisbuszt az M5-ösön: nem akarták elhinni, mi volt a kárpit mögött
Több mint 1000 doboz cigarettával rakta meg a járművet az alig 20 éves sofőr, a pénzügyőrök jól bevált kopogtatásos módszerén azonban megbukott.
A végéhez közeledik a Lidl-szuperraktár építése, 400 új munkahellyel gazdagodik a dél-alföldi régió
Látványos ütemben halad Kiskunfélegyháza határában az építkezés. Az M5-ös autópálya mellett épül a Lidl Magyarország eddigi legnagyobb logisztikai központja. A több mint 83 000 négyzetméteres létesítmény – ami közel tizenkét focipályányi területnek felel meg – várhatóan 2026 októberére készül el.
Díjmentes parkolás, korlátlan tömegközlekedés: így működik az új rendszer Kecskeméten
Új lehetőséget nyújt az autósoknak Kecskeméten a P+R parkolás használata. Ezentúl már nemcsak a sofőr élhet az ingyenes tömegközlekedéssel. A kecskeméti parkolást érintő újdonságról a Kecskeméti Városrendészet vezetője, dr. Németh Zsolt, valamint intézményvezető-helyettese, Csíkos Imre számolt be a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Az Alföld erdei a túlélésért küzdenek, így harcol a KEFAG a klímakatasztrófa ellen
A tartós aszályok, a csökkenő talajvíz, valamint a szélsőséges időjárási és ökológiai hatások miatt az alföldi erdőket óriási veszély fenyegeti. A KEFAG Zrt. azonban több oldalról is támogatja a természet rendjének helyreállítását, a klímaváltozás pusztítása közben.
Kiskunfélegyházán kimondták, megépülhet-e végre a város első McDonald’s-a
Most már biztos: Kiskunfélegyházán is éttermet nyit a közismert gyorsétteremlánc. A városi képviselő-testület csütörtökön zárt ajtók mögött döntött a Móra téri telek bérbeadásáról, ahol felépülhet a félegyházi McDonald's. A hírt az ülés után Csányi József polgármester is megerősítette.
Okosnak hitte magát az AI, de a magyar kommentelők nevetve javították ki
Az AI sok mindenre jó lehet, de most úgy tűnik, megtalálták a gyenge pontját. A mesterséges intelligencia elbukott egy olyan retró tárgy azonosításán, amit a magyarok nagy része felismer.
Olcsó kínai terméket hívott vissza a hatóság, daganatos megbetegedéseket okozhat
Gyors riasztási rendszeren jött az értesítés: ha ezt megvette, véletlen se használja, vigye vissza az üzletbe. A termékvisszahívás ezúttal a TEDi üzletláncot érinti.
Borzalmas baleset a főúton, felborult egy malacokat szállító kamion, több állat elpusztult
Kiskunfélegyháza térségében, az M5-ös autópálya közelében borult fel egy malacokat szállító kamion péntek délután. A balesetben több állat is elpusztult.
