Kiskunfélegyházán kimondták, megépülhet-e végre a város első McDonald’s-a

A McDonald's gyorsétteremlánc hosszú évek óta tervezi, hogy éttermet nyit Kiskunfélegyházán, most végre pont kerülhet a folyamat végére. A McDonald’s új egysége a város szívében, a Móra tér egyik üres telkén épül majd fel.

McDonald's nyílik Kiskunfélegyházán

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Sikeres tárgyalások a nyitásról

Csányi József elmondta, hogy az önkormányzat idén tavasz óta folytatott tárgyalásokat a McDonald’s magyarországi üzemeltető cégével, amely kifejezte határozott szándékát a helyi étterem megnyitására. A képviselő-testület most támogatását adta a projekthez, így a város bérbe adja a Móra tér 11. szám alatti ingatlant a beruházás megvalósításához.

„Teljesen biztos persze csak akkor lesz, amikor aláírjuk a szerződést” – tette hozzá a polgármester.

2027 tavaszán nyithat meg a McDonald's étterem

A tervek szerint az új McDonald’s 2027 tavaszán nyitja meg kapuit. Az étterem autós kiszolgálással (McDrive) is rendelkezik majd. Az építkezés várhatóan fél évet vesz igénybe, ugyanakkor több kapcsolódó fejlesztésre is szükség lesz: bővíteni kell a villamoshálózatot, és biztosítani kell a megfelelő közúti csatlakozást is.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az új épület homlokzata illeszkedni fog a városképhez, valamint a szomszédos Ipartestületi Székház megjelenéséhez.