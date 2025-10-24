október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyorsétteremlánc

51 perce

Hatalmas terjeszkedésbe kezdtek, újabb McDonald's nyílhat hamarosan Bács-Kiskunban

Címkék#Kiskunfélegyház#McDonald’s#gyorsétteremlánc

Hosszú, több éve tartó próbálkozás után úgy tűnik Kiskunfélegyházán is gyorséttermet nyit a McDonad's. Információink szerint a város központjában, a Móra tér egyik üres telkén épül fel a gyorséttermilánc új üzlete. A McDonald's megnyitásának híre megosztja a félegyháziakat.

Vajda Piroska

A Félegyháza Rólad Szól közösségi oldalon jelent meg a hír, miszerint a McDonald's Kiskunhalas után Kiskunfélegyházára is megérkezik. A Móra téri telek bérbeadásáról valóban jövő héten, október 30-án dönt a félegyházi képviselő-testület. A részletekről azonban egyelőre keveset lehet tudni, hiszen az előterjesztést zárt ajtók mögött tárgyalják a városatyák. 

McDonald's nyílhat Kiskunfélegyházán
Jön a McDonald's Kiskunfélegyházára is?
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Megoszlanak a vélemények a McDonald's-ról 

A gyorsétterem letelepedésének híre megosztotta a félegyháziakat. Sokan örülnek az új étteremnek, sokan viszont feleslegesnek tartják. A hozzászólók között volt, aki a meglévő helyi éttermek jövőjét félti. Volt, aki pedig a fiatalok egészségéért aggódik. 

Volt, aki helyszín kiválasztását kifogásolta és inkább az autópálya mentén építené fel a gyorséttermet. Olyan is volt, aki szerint szavazást kellett volna kiírni az ügyben, hogy a félegyháziak is elmondhassák véleményüket, kell-e a városban egy gyorsétterem?

A diákmunka-lehetőségnek sokan örülnek

A McDonald's mellett érvelők szerint, az iparűzési adó, amit a gyorsétterem fizet majd, igenis jól jön a városnak. Mások pedig azért örültek a hírnek, mert a diákmunkások előtt új lehetőségek nyílnak meg, hiszen nagyon kevés a diákmunka a városban, az igény pedig annál több. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu