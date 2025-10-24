51 perce
Hatalmas terjeszkedésbe kezdtek, újabb McDonald's nyílhat hamarosan Bács-Kiskunban
Hosszú, több éve tartó próbálkozás után úgy tűnik Kiskunfélegyházán is gyorséttermet nyit a McDonad's. Információink szerint a város központjában, a Móra tér egyik üres telkén épül fel a gyorséttermilánc új üzlete. A McDonald's megnyitásának híre megosztja a félegyháziakat.
A Félegyháza Rólad Szól közösségi oldalon jelent meg a hír, miszerint a McDonald's Kiskunhalas után Kiskunfélegyházára is megérkezik. A Móra téri telek bérbeadásáról valóban jövő héten, október 30-án dönt a félegyházi képviselő-testület. A részletekről azonban egyelőre keveset lehet tudni, hiszen az előterjesztést zárt ajtók mögött tárgyalják a városatyák.
Megoszlanak a vélemények a McDonald's-ról
A gyorsétterem letelepedésének híre megosztotta a félegyháziakat. Sokan örülnek az új étteremnek, sokan viszont feleslegesnek tartják. A hozzászólók között volt, aki a meglévő helyi éttermek jövőjét félti. Volt, aki pedig a fiatalok egészségéért aggódik.
Volt, aki helyszín kiválasztását kifogásolta és inkább az autópálya mentén építené fel a gyorséttermet. Olyan is volt, aki szerint szavazást kellett volna kiírni az ügyben, hogy a félegyháziak is elmondhassák véleményüket, kell-e a városban egy gyorsétterem?
A diákmunka-lehetőségnek sokan örülnek
A McDonald's mellett érvelők szerint, az iparűzési adó, amit a gyorsétterem fizet majd, igenis jól jön a városnak. Mások pedig azért örültek a hírnek, mert a diákmunkások előtt új lehetőségek nyílnak meg, hiszen nagyon kevés a diákmunka a városban, az igény pedig annál több.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Közel az óraátállítás eltörlése: Spanyolország lavinát indított el – videó
Nyugdíjasok, figyelem! Aki erről a postai határidőről lemarad, nagy bajba kerülhet