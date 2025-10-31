Valóra vált, amire Kiskunhalas évek óta várt: megnyílt az első McDonald’s! – fotók, videó

Hosszú idő után vált valósággá, amiről régóta beszéltek a városban, hogy McDonald’s étterem nyílik Kiskunhalason. Helyi Facebook-csoportokban korábban sok szó esett arról, hogy a gyorsétteremlánc megjelenik a városban.

Megnyílt a régóta várt McDonald's étterem Kiskunhalason

Fotó: Pozsgai Ákos

Hivatalos tervek árulták el a helyszínt

2024-ben az önkormányzat egy, a nyilvánosság számára is elérhető „Településrendezési eszközök részleges módosítása egyszerűsített eljárással – Gyorsétterem ügyében” című dokumentumot készített. Ebből teljesen világossá vált, hogy a 514-es helyrajzi számú telek beépítését és övezeti besorolását éppen egy gyorsétterem megvalósítása érdekében módosították.

Ez a telek a Széchenyi utca mentén, közvetlenül a Lidl-lel szemben található, vagyis egy forgalmas, városközponthoz közeli, jól megközelíthető helyen. A város első McDonald’s éttermének építése 2025. május közepén kezdődött, néhány hónap alatt elkészült.

Október 31-én, pénteken 13 órakor pedig megnyitotta kapuit a gyorsétterem.

A Meki-élmény

A Kisfaludy utcában megnyílt új Drive étteremben a vendégek az igényeiknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki és vehetik át kedvenc Mekis termékeiket. A hagyományos kasszák mellett négy érintőképernyős kioszkon, valamint a McDonald’s applikáción keresztül is leadhatják rendelésüket az idelátogatók. A termékeket akár egyenesen az asztalukhoz is kérhetik, de ezek átvételére lehetőség van a pultnál, illetve mobilrendelés esetén a parkolóban is az erre kijelölt helyen.

Parkolók és játszótér is épült

A 75 fős gyorsétterem mellett jó idő esetén egy 16 férőhelyes teraszon is várják a vendégeket. Az étteremhez épült egy szezonálisan nyitvatartó játszótér is, amely a családos vendégek kikapcsolódását teszi teljessé. A parkolóban két MVM Mobiliti elektromos autótöltő is helyet kapott, míg a kerékpárral érkezőket a McDonald’s BringaMánia programhoz tartozó modern biciklitárolók várják. Az étterem belsőépítészeti kialakítása a Geometry dizájnkoncepció alapján készült, amely a geometrikus minták, látszóbeton felületek és világos faelemek harmonikus ötvözésével hoz létre modern, mégis otthonos atmoszférát.