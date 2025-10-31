1 órája
Valóra vált, amire Kiskunhalas évek óta várt: megnyílt az első McDonald’s! – fotók, videó
Megnyitott a kiskunhalasi McDonald’s, amely modern technológiáival, környezettudatos megoldásaival és kényelmi szolgáltatásaival kínálja a hamisítatlan Meki-élményt a helyieknek és az átutazóknak egyaránt.
Hosszú idő után vált valósággá, amiről régóta beszéltek a városban, hogy McDonald’s étterem nyílik Kiskunhalason. Helyi Facebook-csoportokban korábban sok szó esett arról, hogy a gyorsétteremlánc megjelenik a városban.
Hivatalos tervek árulták el a helyszínt
2024-ben az önkormányzat egy, a nyilvánosság számára is elérhető „Településrendezési eszközök részleges módosítása egyszerűsített eljárással – Gyorsétterem ügyében” című dokumentumot készített. Ebből teljesen világossá vált, hogy a 514-es helyrajzi számú telek beépítését és övezeti besorolását éppen egy gyorsétterem megvalósítása érdekében módosították.
Ez a telek a Széchenyi utca mentén, közvetlenül a Lidl-lel szemben található, vagyis egy forgalmas, városközponthoz közeli, jól megközelíthető helyen. A város első McDonald’s éttermének építése 2025. május közepén kezdődött, néhány hónap alatt elkészült.
Október 31-én, pénteken 13 órakor pedig megnyitotta kapuit a gyorsétterem.
A Meki-élmény
A Kisfaludy utcában megnyílt új Drive étteremben a vendégek az igényeiknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki és vehetik át kedvenc Mekis termékeiket. A hagyományos kasszák mellett négy érintőképernyős kioszkon, valamint a McDonald’s applikáción keresztül is leadhatják rendelésüket az idelátogatók. A termékeket akár egyenesen az asztalukhoz is kérhetik, de ezek átvételére lehetőség van a pultnál, illetve mobilrendelés esetén a parkolóban is az erre kijelölt helyen.
Parkolók és játszótér is épült
A 75 fős gyorsétterem mellett jó idő esetén egy 16 férőhelyes teraszon is várják a vendégeket. Az étteremhez épült egy szezonálisan nyitvatartó játszótér is, amely a családos vendégek kikapcsolódását teszi teljessé. A parkolóban két MVM Mobiliti elektromos autótöltő is helyet kapott, míg a kerékpárral érkezőket a McDonald’s BringaMánia programhoz tartozó modern biciklitárolók várják. Az étterem belsőépítészeti kialakítása a Geometry dizájnkoncepció alapján készült, amely a geometrikus minták, látszóbeton felületek és világos faelemek harmonikus ötvözésével hoz létre modern, mégis otthonos atmoszférát.
Sokan várták a McDonald’s megnyitását
„A McDonald’s a világ minden pontján a közösségteremtésről szól. Nagy öröm volt látni, milyen nagy várakozás övezte az étterem nyitását Kiskunhalason is – ezt az energiát, ezt a lelkesedést szeretnénk mi is viszonozni minden egyes kiszolgált hamburgerrel. Hiszünk benne, hogy éttermünkkel nemcsak egy új gasztronómiai lehetőséget hozunk a városba, hanem egy generációkon átívelő élményt is nyújthatunk minden étkezésnél” – mondta Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója a gyorsétterem péntek délelőtti bejárásán, ahol a Fülöp Róbert, Kiskunhalas polgármestere és Kuris István László alpolgármester, valamint dr. Rékasi Cecília jegyző is részt vett.
Hetven új munkahely
A cég közleményében hangsúlyozza, hogy a beruházás megvalósulása nemcsak kulináris, hanem gazdasági szempontból is jelentős Kiskunhalas számára, hiszen az új étterem több mint 70 embernek biztosít munkalehetőséget, és hozzájárul a város fejlődéséhez, a helyi közösségi élet élénkítéséhez.
Népszerű a McDonald's Bács-Kiskunban is
Sorra nyílnak a kisebb-nagyobb hamburgerezők megyeszerte, egyre felkapottabbak a kézműves streetfood-termékek Bács-Kiskun településein is. Valami azonban töretlen: a McDonald's népszerűsége.
Bács-Kiskun vármegyében eddig négy McDonald’s étterem volt található, három Kecskeméten, egy pedig Baján. Bár az elmúlt években hihetetlen intenzitású fejlődés zajlott a streetfood-iparágban, a kultikus amerikai gyorsétterem-lánc népszerűsége világszerte töretlen.
Megnyílt Kiskunhalason a McDonald'sFotók: Pozsgai Ákos
Nincs ez másként térségünkben sem. Hiába nyílnak egymás után a különböző hamburgerezők szerte a megyében, a „mekikben” szinte mindig sorba kell állni. A kiskunhalasi McDonald's gyorsétterem az ötödik Bács-Kiskunban és most már biztos, hogy Kiskunfélegyházán is éttermet nyit a közismert gyorsétteremlánc.
A városi képviselő-testület csütörtökön zárt ajtók mögött döntött a Móra téri telek bérbeadásáról, ahol felépülhet a félegyházi McDonald's. A hírt az ülés után Csányi József polgármester is megerősítette.
