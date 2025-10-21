október 21., kedd

Máv-csoport

4 órája

Változások jönnek a vasúti és buszos közlekedésben, nem árt előre tervezni

Nagy erőkkel készül a nemzeti ünnepre és az azt követő hosszú hétvégére a MÁV-csoport. Megváltozott menetrenddel és megnövelt vonatkapacitással segítik a gördülékeny utazást – derül ki a vasúttársaság közleményéből.

Mester-Horváth Nikolett

A MÁV-csoport több InterCity vonatot indít megnövelt kapacitással, hogy elegendő férőhely álljon rendelkezésre mind az ünnepi eseményekre utazók, mind a népszerű belföldi turisztikai célpontok felé tartók számára.

változik a vonatok menetrendje
Változik a menetrend a hosszú hétvégén
Fotó: Molnár Róbert / Illusztráció

A vonatok menetrendje igazodik az ünnephez 

A menetrend az ünnephez és a munkaszüneti napokhoz igazodik.

  • Október 22-én a pénteki,
  • október 23-án a szombati,
  • október 24-én és 25-én az ünnepnapi,
  • október 26-án pedig ismét a vasárnapi menetrend szerint közlekednek a vonatok.

A legnagyobb forgalom október 22-én várható, amely egyben az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap is. Ezen a napon, valamint a reggeli és délutáni csúcsidőszakokban közlekedő, nagy kihasználtságú InterCity vonatok  (például a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon közlekedő Napfény InterCity) a megszokottnál több kocsival közlekednek. 

A forgalom zavartalan lebonyolítását a MÁV Országos Haváriaközpontja folyamatosan figyelemmel kíséri. Szükség esetén operatív intézkedésekkel segítik az utasok eljutását, valamint a menetrend szerinti közlekedés fenntartását.

A buszok menetrendje is változik

Október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek a Volán busz járatai. A hosszú hétvégét követően, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok.

Tervezzen előre!

A MÁV-csoport arra kéri utasait, hogy utazásukat időben tervezzék meg, és indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Az utazástervezéshez javasolják a MÁV+ mobilalkalmazás vagy az emma.mav.hu weboldal használatát.

A kényelmes utazás érdekében érdemes minél előbb megváltani a menetjegyeket akár elővételben, automatából vagy online. Az elektronikus jegyvásárláshoz szintén segítséget nyújt a MÁV+ applikáció.

