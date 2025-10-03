október 3., péntek

Helga névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
MÁV

3 órája

Kritikus figyelmeztetés, óriási feszültség alá kerülnek a légkábelek ezen a vasútvonalon

Címkék#feszültség#légkábel#vasút#máv

A légkábel-rendszer magas feszültsége miatt mindenkit óvatosságra intenek, megközelítése szigorúan tilos.

Brockmeyer Sophie Isabella

A MÁV Pályaműködési Zrt. közleményben hívta fel a lakosság figyelmét, hogy 2025. október 6-án, hétfőn reggel 8 órától a Dömsöd és Csengőd közötti vasútvonal légkábel-rendszere 25 000 volt feszültség alá kerül.

a MÁV figyelmezteti a lakosságot
A légkábel-rendszer magas feszültsége miatt mindenkit óvatosságra intenek, megközelítése szigorúan tilos
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért veszélyes?

A tájékoztatás szerint a feszültség alatt lévő villamos berendezések 2 méteren belüli megközelítése életveszélyes, ezért az érintett területeken szigorúan tilos a közelükbe menni.

Hol érvényes a korlátozás?

Az érintett szakasz a Dömsöd–Csengőd közötti vonalrészt foglalja magában, amelynek határa Kiskőrös és Tabdi között található. Biztonsági okokból a Csengőd és Kiskőrös közötti szakaszon is érvényben lesz a fenti korlátozás – írja a Kiskőrösinfó.

Mit kérnek a lakosságtól?

A MÁV fokozott óvatosságra inti a lakosságot, és mindenkit arra kér, hogy tartsa be a biztonsági előírásokat a balesetek elkerülése érdekében. A figyelmeztetés célja az életvédelem és a közbiztonság megőrzése, ezért a lakosság megértését és együttműködését kérik.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu