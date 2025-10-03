3 órája
Kritikus figyelmeztetés, óriási feszültség alá kerülnek a légkábelek ezen a vasútvonalon
A légkábel-rendszer magas feszültsége miatt mindenkit óvatosságra intenek, megközelítése szigorúan tilos.
A MÁV Pályaműködési Zrt. közleményben hívta fel a lakosság figyelmét, hogy 2025. október 6-án, hétfőn reggel 8 órától a Dömsöd és Csengőd közötti vasútvonal légkábel-rendszere 25 000 volt feszültség alá kerül.
Miért veszélyes?
A tájékoztatás szerint a feszültség alatt lévő villamos berendezések 2 méteren belüli megközelítése életveszélyes, ezért az érintett területeken szigorúan tilos a közelükbe menni.
Hol érvényes a korlátozás?
Az érintett szakasz a Dömsöd–Csengőd közötti vonalrészt foglalja magában, amelynek határa Kiskőrös és Tabdi között található. Biztonsági okokból a Csengőd és Kiskőrös közötti szakaszon is érvényben lesz a fenti korlátozás – írja a Kiskőrösinfó.
Mit kérnek a lakosságtól?
A MÁV fokozott óvatosságra inti a lakosságot, és mindenkit arra kér, hogy tartsa be a biztonsági előírásokat a balesetek elkerülése érdekében. A figyelmeztetés célja az életvédelem és a közbiztonság megőrzése, ezért a lakosság megértését és együttműködését kérik.
