Kritikus figyelmeztetés, óriási feszültség alá kerülnek a légkábelek ezen a vasútvonalon

A MÁV Pályaműködési Zrt. közleményben hívta fel a lakosság figyelmét, hogy 2025. október 6-án, hétfőn reggel 8 órától a Dömsöd és Csengőd közötti vasútvonal légkábel-rendszere 25 000 volt feszültség alá kerül.

A légkábel-rendszer magas feszültsége miatt mindenkit óvatosságra intenek, megközelítése szigorúan tilos

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Miért veszélyes?

A tájékoztatás szerint a feszültség alatt lévő villamos berendezések 2 méteren belüli megközelítése életveszélyes, ezért az érintett területeken szigorúan tilos a közelükbe menni.

Hol érvényes a korlátozás?

Az érintett szakasz a Dömsöd–Csengőd közötti vonalrészt foglalja magában, amelynek határa Kiskőrös és Tabdi között található. Biztonsági okokból a Csengőd és Kiskőrös közötti szakaszon is érvényben lesz a fenti korlátozás – írja a Kiskőrösinfó.

Mit kérnek a lakosságtól?

A MÁV fokozott óvatosságra inti a lakosságot, és mindenkit arra kér, hogy tartsa be a biztonsági előírásokat a balesetek elkerülése érdekében. A figyelmeztetés célja az életvédelem és a közbiztonság megőrzése, ezért a lakosság megértését és együttműködését kérik.