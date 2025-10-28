Ritka fogás a Duna-völgyi-főcsatornán, sosem akadt még horogra ilyen hal ebben a vízben

Varga Rajmund csalinak 20 milliméteres tintahalas–polipos–barackos ízesítésű bojlit használt, amit – mint utólag kiderült – a márna is kedvel. Éjfél után nem sokkal ugyanis egy erőteljes, húzós kapás riasztotta fel Rajmundot álmából, aki azonnal a partra sietett.

Márna akadt Varga Rajmund horgára

Fotó: Pecaverzum/Varga Rajmund

„Azt hittem, egy ponty lesz a horgon, mert amikor a bothoz értem, még mindig hatalmas erővel húzta a szereléket” – mesélte Varga Rajmund a Pecaverzumnak.

Néhány pillanattal később azonban már látta, hogy nem ponttyal van dolga. „A letisztult vízben gyorsan megpillantottam az ellenfelemet: egy gyönyörű márna volt. A fárasztás nem tartott sokáig, de a közelembe érve még többször is kitört, igazi harcosként” – idézte fel a horgász.

Ritka a márna a Duna-völgyi-főcsatornában

A zsákmány különlegessége nemcsak méretében, hanem előfordulásában is ritkaságnak számít. „Még soha nem hallottam arról, hogy ebből a csatornából bárki is fogott volna márnát – főleg nem ekkorát, 4,5 kilósat” – tette hozzá Varga Rajmund.

Ezt megerősítette Sallai Zoltán, a Magyar Haltani Társaság (MHTT) elnökségi tagja is. „Nem ismerek korábbi adatot a DVCS-ből, csupán a Duna–Tisza-csatornából” – mondta.

Sallai Zoltán és Harka Ákos közösen jegyzett könyve, Magyarország halfaunája második, átdolgozott és bővített kiadása idén szeptemberben jelent meg. A mű szerint a márna hazánk számos folyójában és csatornájában előfordul – a Duna, Tisza, Dráva és mellékfolyásaik mellett a nagyobb, áramló vizű csatornákban is –, ám a Duna-völgyi-főcsatorna eddig nem szerepelt az ismert élőhelyei között.

A horgász természetesen ezúttal is a „fogd meg és engedd vissza” elvet követte: a hatalmas márna visszanyerte szabadságát. A visszaengedésről készült videón jól látszik, ahogy a hal villámgyorsan, igazi torpedóként úszik el a tiszta vízben.

