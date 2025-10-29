október 29., szerda

Nárcisz névnap

Helyi közélet

Újraindult a mammográfiás szűrés a Bajai Szent Rókus Kórházban

Címkék#mammográfiai vizsgálat#Bajai Szent Rókus Kórház#szűrés

Jó hír a bajai és környékbeli hölgyeknek: ismét működik a mammográfiás szűrés a Bajai Szent Rókus Kórházban.

Rab Rita

A technikai átszervezést követően a vizsgálatok újra a megszokott rendben zajlanak, így a páciensek mostantól ismét igénybe vehetik a mellrák korai felismerését segítő vizsgálatokat.

Fotó: MW-archív

A kórház tájékoztatása szerint az időpont-egyeztetés a +36-79/422-233/2711-es telefonszámon, munkanapokon 12.30 és 15 óra között lehetséges. A szűrőállomás munkatársai várják a hölgyeket a rendszeres ellenőrzésekre, hiszen a korai diagnózis életet menthet.

A Bajai Szent Rókus Kórház kiemelte, hogy az emlő ultrahangvizsgálatok a technikai átmenet ideje alatt is folyamatosan működtek, és továbbra is zavartalanul elérhetők.

