Újraindult a mammográfiás szűrés a Bajai Szent Rókus Kórházban

A technikai átszervezést követően a vizsgálatok újra a megszokott rendben zajlanak, így a páciensek mostantól ismét igénybe vehetik a mellrák korai felismerését segítő vizsgálatokat.

Ismét működik a mammográfiás szűrés a Bajai Szent Rókus Kórházban

Fotó: MW-archív

A kórház tájékoztatása szerint az időpont-egyeztetés a +36-79/422-233/2711-es telefonszámon, munkanapokon 12.30 és 15 óra között lehetséges. A szűrőállomás munkatársai várják a hölgyeket a rendszeres ellenőrzésekre, hiszen a korai diagnózis életet menthet.

A Bajai Szent Rókus Kórház kiemelte, hogy az emlő ultrahangvizsgálatok a technikai átmenet ideje alatt is folyamatosan működtek, és továbbra is zavartalanul elérhetők.