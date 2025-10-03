Ezt tudnia kell a málna metszése előtt, bőséges termést hozhat a jó döntés

október 3., péntek

Az ősz nagy lehetőségeket rejt magában a kertészkedés terén is. A Hírös Faiskola szakembere megosztotta legjobb tippjeit a málna metszése kapcsán, és azt is elárulta, hogy mi a titka a bogyós növények helyes ültetésének.

Brockmeyer Sophie Isabella

Ősszel különösen fontos a növények metszése, de nem mindegy, hogyan gondozzuk kertünket, hiszen a szüret után nagy szüksége van a frissítésre. A kecskeméti Hírös Faiskola szakembere adott tanácsot a bogyós növények, például a málna metszése kapcsán.

fontos a málna metszése,
Fontos ősszel a növények, köztük a málna metszése
Fotó: Illusztráció/MW-archív

A málna metszése előtt fontos kérdést kell tisztázni

A Hírös Faiskola munkatársa, Rostás Gábor szerint először is meg kell állapítani, hogy egyszertermő vagy folytontermő málnával rendelkezünk. Ennek tudatában kell elvégeznünk a metszési munkálatokat. Az egyszertermő málna a fás (másodéves) vesszőkön hoz termést. Ezeket az elhalt, elöregedett részeket ősszel el is lehet távolítani. A folytontermő málnák az első éves hajtásokon is tudnak termést hozni. 

Hogyan metsszük az egyszertermő málnát?

A metszést a növény nyugalmi állapotában érdemes elvégezni, tehát lombhullás után. Egyszertermő málna metszésénél a teljesen elszáradt vesszőket tőből ki kell vágni a bokorból. Az új vesszőket meg kell hagyni, ezek fogják adni a következő esztendő termését. Ha nagyon sűrűnek látjuk a bokrot, akkor lehet ritkítani, hogy szellősebb legyen.

Hogyan metsszük a folytontermő málnát?

Az idei évben letermett vesszők hegyét a legutolsó termő rész alatt le kell vágni. Így az alsó részből tavasszal újabb termő felület fejlődhet. Természetesen a folytontermő típusú fajtáknál is a teljesen elhalt vesszőket talajig ki kell vágni. 

Mi a helyzet a többi bogyós gyümölccsel?

A ribizli, köszméte és szeder esetében egy őszi ritkító metszést érdemes elvégezni, így a következő évben jobban szellőzik és megfelelő fényellátást kapnak a tövek. A teljesen elpusztult hajtásokat szedjük ki, a megmaradt egészséges vesszőket pedig kötözzük fel kordonra vagy kerítésre – magyarázta Rostás Gábor.

Mikor ültessünk bogyós gyümölcsöket?

Azért érdemes ősszel ültetni a bogyós növényeket, mert ilyenkor a gyökereknek van még idejük begyökeresedni a fagyok előtt, így tavasszal már gyorsabban fejlődhetnek. Emellett az őszi csapadék is segít a tápanyagfelvételben is. 

  • Talaj előkészítése és trágyázás: A bogyósok szeretik a tápdús talajokat, ezért érdemes ősszel szerves trágyát (granulált csirke, vagy marhatrágya) vagy komposztot belekeverni az ültető gödörbe. A talaj legyen laza, így a gyökerek könnyedén megindulnak. 
  • Ültetés:  Szabadgyökerű növény telepítése esetén érdemes az őszi időszakot választani. Az ültetés előtt, enyhén metsszük meg a gyökereket és 24 órán keresztül szívassuk fel azt vízben. Az ültetőgödörbe ültetés után töltsük fel földdel (bakhátazzuk) a tövet úgy, hogy körülbelül 10 centiméter csúcsa látszódjon ki a talajból. Konténeres bogyós növényeket az év bármelyik szakaszában lehet ültetni. A cserépből való kivétel után érdemes ebben az esetben is vízbe beleállítani a csemetét. Ültetés után használhatunk mulcsot takarásra, ez segít megtartani a talajvíz tartalmát és védi a téli hidegtől ,illetve a nyári forróságtól. 
  • Öntözés: Első telepítés során, akár ősszel, akár tavasszal adjunk bő vizet a töveknek. A következő időszakban időjárástól függően öntözzünk. Ügyeljünk arra, hogy vegetációs időszakban ne adjunk túl sok vizet, mert nem szeretik a pangó folyadékot – figyelmeztetett a Hírös Faiskola munkatársa. 
     
