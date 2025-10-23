3 órája
Kecskemét készen áll a fiatalok évére, megpályázzák az Ifjúsági Főváros 2026 címet
Ha nyer, ha nem nyer Kecskemét, akkor is jövőre nagyon sok programnak örülhetnek a fiatalok. Marosvásárhellyel közösen pályázik a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” cím elnyerésére.
Szemereyné dr. Pataki Klaudia a Rádió 1 Gong Téma műsorában részleteket is elárult a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” cím kapcsán a tervezett programokról.
A két város együtt pályázik a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címre
A kecskeméti közgyűlés még október elején elfogadta, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívására – Marosvásárhely önkormányzatával közösen – pályázatot nyújtott be a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” cím elnyerésére, amely a ZENIT – A mi világunk! koncepcióban megfogalmazott ifjúsági jövőképet kívánja megvalósítani. A pályázatot határidőben be is nyújtották.
Az önkormányzat közleményében olvasható: a program célja, hogy olyan magyarországi és külhoni magyarlakta településpár kapja meg az elismerést, amely példaértékű kezdeményezésekkel, ifjúsági programokkal és jövőképpel szolgálja a fiatalok közösségi életét, fejlődését és részvételét a helyi közéletben. A közös pályázat Kecskemét és Marosvásárhely évtizedes testvérvárosi kapcsolatára, valamint a fiatalok közösségeit összekapcsoló rendezvények – köztük a Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál – sikeres hagyományára épít.
Erősödik az ifjúsági közösségi élet
Kecskemét legutóbbi ifjúságkutatása 2024-ben 2535 fő bevonásával készült, feltárva a fiatalok élethelyzetét, motivációit és kihívásait. Ezeket a tapasztalatokat beépítve készült el a ZENIT – A mi világunk! koncepció. A pályázat kidolgozásában a Hírös Fiatalok Egyesülete (HIFI) konzorciumi partnerként vett részt.
Kecskemét városa az elmúlt években egyre erőteljesebb ifjúsági közösségi életet épített ki, amelyben kiemelt szerepet játszanak a helyi civil szervezetek, oktatási intézmények, a Neumann János Egyetem hallgatói önkormányzata és a megújult Kecskeméti Ifjúsági Tanács.
A fiatalokat is bevonták a munkába
A rádióbeszélgetés során Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester több részletet is megosztott a pályázat kapcsán.
„Kecskemétnek több határon túli testvérvárosa van, most Marosvásárhellyel fogtunk össze, közösen készítettük el ezt a pályázatot. Mintegy 40 szervezettel ültünk le rögtön a pályázat megjelenésekor szeptember utolsó hetében, civilekkel, intézményekkel és természetesen a fiatalokkal. Hét nagy blokkra osztottuk fel A mi világunk! koncepciót, amit szintén a fiatalokkal együtt alakítottunk ki. Ezekben határoztuk meg azokat a 2026-ban megvalósítható programelemeket, melyekre építkezhetünk úgy, hogy országos, illetve a határon túl is hidakat építsünk, új közösségeket alakítsunk, ide hívjunk és itt ünnepeljük meg a fiatalok évét” – mondta a polgármester, majd néhány példát is hozott.
Sport, önismeret, kultúra
„Az egyik programelem a lássuk zöldebben a világot, mely a klímatudatossággal, a zöld kérdésekkel kapcsolatos programelemeket tartalmazza. A lássuk mozgásban a világot elem a sporttal, az aktív mozgással összefüggő. A digitális tér is szerepet kap, valamint lesz egy mentálhigiénés önismereti blokk. Olyan tréningek, olyan fejlesztések lesznek, melyek elsősorban a személyiség fejlődésével, a karrierutakkal, a karrierépítésekkel, a családalapítással, a családok életével foglalkozik.
A kulturális együttműködések sem maradhatnak ki, a kreativitás, a kultúra, a képzőművészet, a zene világa, melyek szintén megjelennek a programokban.
Ha nem is nyerünk ezen a díjon, akkor is egy igazán hasznos munka folyik, mert akkor a következő évre összeállították Kecskemétnek az ifjúsági programsorozatát. Az eredményhirdetés november végére, december elejére várható” – tette hozzá végül.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Eltűnt egy gyönyörű kecskeméti kislány, az őszi szünet előtt már nem ment haza – fotó
Véget érhetnek az éjszakai gyorsulások, forgalomlassító burkolatot kap a Kiskörút – fotók
Baon podcast
- Véget érhetnek az éjszakai gyorsulások, forgalomlassító burkolatot kap a Kiskörút – fotók
- Te is köhögsz már napok óta? A kecskeméti háziorvos elmondta, mit tegyél!
- Húsz éve kampányolnak érte, mégis sokan félvállról veszik – a tisztán látás nem luxus
- Két különlegesség díszíti jövőre Kecsemét főterét
- Átlagos őszi idő jellemzi az októbert, de valami még mindig hiányzik