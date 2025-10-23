Kecskemét készen áll a fiatalok évére, megpályázzák az Ifjúsági Főváros 2026 címet

Szemereyné dr. Pataki Klaudia a Rádió 1 Gong Téma műsorában részleteket is elárult a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” cím kapcsán a tervezett programokról.

Kecskemét és Marosvásárhely közösen pályázik a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címre

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

A két város együtt pályázik a Magyarország Ifjúsági Fővárosa címre

A kecskeméti közgyűlés még október elején elfogadta, hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztérium felhívására – Marosvásárhely önkormányzatával közösen – pályázatot nyújtott be a „Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026” cím elnyerésére, amely a ZENIT – A mi világunk! koncepcióban megfogalmazott ifjúsági jövőképet kívánja megvalósítani. A pályázatot határidőben be is nyújtották.

Az önkormányzat közleményében olvasható: a program célja, hogy olyan magyarországi és külhoni magyarlakta településpár kapja meg az elismerést, amely példaértékű kezdeményezésekkel, ifjúsági programokkal és jövőképpel szolgálja a fiatalok közösségi életét, fejlődését és részvételét a helyi közéletben. A közös pályázat Kecskemét és Marosvásárhely évtizedes testvérvárosi kapcsolatára, valamint a fiatalok közösségeit összekapcsoló rendezvények – köztük a Kecskeméti Ifjúsági Fesztivál – sikeres hagyományára épít.

Erősödik az ifjúsági közösségi élet

Kecskemét legutóbbi ifjúságkutatása 2024-ben 2535 fő bevonásával készült, feltárva a fiatalok élethelyzetét, motivációit és kihívásait. Ezeket a tapasztalatokat beépítve készült el a ZENIT – A mi világunk! koncepció. A pályázat kidolgozásában a Hírös Fiatalok Egyesülete (HIFI) konzorciumi partnerként vett részt.

Kecskemét városa az elmúlt években egyre erőteljesebb ifjúsági közösségi életet épített ki, amelyben kiemelt szerepet játszanak a helyi civil szervezetek, oktatási intézmények, a Neumann János Egyetem hallgatói önkormányzata és a megújult Kecskeméti Ifjúsági Tanács.

A fiatalokat is bevonták a munkába

A rádióbeszélgetés során Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester több részletet is megosztott a pályázat kapcsán.

„Kecskemétnek több határon túli testvérvárosa van, most Marosvásárhellyel fogtunk össze, közösen készítettük el ezt a pályázatot. Mintegy 40 szervezettel ültünk le rögtön a pályázat megjelenésekor szeptember utolsó hetében, civilekkel, intézményekkel és természetesen a fiatalokkal. Hét nagy blokkra osztottuk fel A mi világunk! koncepciót, amit szintén a fiatalokkal együtt alakítottunk ki. Ezekben határoztuk meg azokat a 2026-ban megvalósítható programelemeket, melyekre építkezhetünk úgy, hogy országos, illetve a határon túl is hidakat építsünk, új közösségeket alakítsunk, ide hívjunk és itt ünnepeljük meg a fiatalok évét” – mondta a polgármester, majd néhány példát is hozott.