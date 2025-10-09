október 9., csütörtök

Adományátadó

58 perce

Egy búzaszemnyi szeretet – az egész Kárpát-medence összefogott a hátrányos helyzetű családokért – fotók, videó

Csodálatos, mit érhet el egy apró kezdeményezés. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretei között a magyar gazdák a hátrányos helyzetű családoknak óriási segítséget nyújtottak.

Brockmeyer Sophie Isabella

Csütörtökön, Tiszakécskén került sor a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programjának Bács-Kiskun vármegyei adományozó ünnepségére. Az adományozás keretein belül Kárpát-medence magyar gazdái búzát adományoztak a rászoruló családoknak, amihez óriási összefogásra volt szükség. 

A Magyarok Kenyere program adományátadója Tiszakécskén
A Magyarok Kenyere program idén is hatalmas sikerrel zárult
Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A Magyarok Kenyere program óriási adományt gyűjtött össze

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. együttműködésében szervezték meg a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot, melynek ünnepségére rengetegen jöttek el. 

Az összegyűlteket először dr. Babák Ferenc, Tiszakécske alpolgármestere köszöntötte, aki kiemelte az esemény kapcsán azt, hogy ez az összefogás a bizonyítéka annak, hogy a közös akarat milyen óriási célok elérésére képes. Ezen túl a Magyarok Kenyere program egy közösséget is teremtett, ami Magyarország határain is átível. Gáspár Ferenc, a NAK Bács-Kiskun megyei elnöke is hasonlóan vélekedett az országos összefogásról. Kiemelte, hogy több mint 20 tonna búzát gyűjtöttek össze a vármegyei gazdák jóvoltából. Az adományozás mindenek előtt megtanít bennünket hinni, szeretni, bízni és igazán összetartozni – mondta beszédében. 

Font Sándor országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke külön megköszönte annak a 22 szervezetnek a munkáját, akik részt vettek az adományozás szervezésében, ami egy nagyon komoly logisztikai munka volt. Az országgyűlési képviselő szerint a program ismét elérte kitűzött célját, hiszen az adományok minden városban jó helyre kerülnek.

Tízezer adakozó gazda

Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal vezetője hangsúlyozta, hogy a Magyarok Kenyere program keretein belül egy kisebb önzetlen adományozásból óriási, határokon túlnyúló segítségadás lett. Annak ellenére, hogy egy hatalmas eseménnyé nőtte ki magát a Magyarok Kenyere, az eredeti célját mindig szem előtt tartotta. A gazdák nagylelkűségét is hangsúlyozta, akik a nehéz időszak ellenére is felajánlották terményüknek egy részét, amivel így hozzájárulnak a szolidáris társadalom kialakulásához is. A beszédek sorát Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke zárta, aki elmondta, hogy 500 szervezet és 10 ezer adakozó gazda vett részt a gyűjtésben, a munkát pedig 30 malom és 300 gyűjtőpont segítette. 

Átadták a gazdák adományait Tiszakécskén

Fotók: Brockmeyer Sophie Isabella

Adománylevelek

Jakab István, a MAGOSZ elnöke, Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének, valamint a
Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Cseh Tamás járáshivatal-vezető és Font Sándor országgyűlési képviselő adománylevelet adtak át az alábbi szervezeteknek:

  • Lajosmizsei Gazdakör 
  • Kunadacs Község Önkormányzata,
  • Szalakszentmárton Önkormányzata 
  • Szabadszállási Református Egyházközség
  • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja
  • Magyarmoni Zsidóimaegylet Egyesület Kecskeméti Csoportja
  • Kecskeméti Evangélikus Egyházközség 
  • Kecskeméti Református Egyházközség
  • Helvéciai Szőlősgazdák és Gazdák köre 
  • Kecskeméti családokért Alapítvány
  • Akasztói Gazdakör
  • Cigányszív Romaegyesület
  • Solti Roma Kisebbségi Önkormányzat
  • Soltvadkerti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  • Lakiteleki Auti Alapítvány
  • Tiszakécskei Református Egyházközség
  • Tiszakécskei Szentháromság Plébánia
  • Csikéria község Önkormányzata
  • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja
  • Összefogás Jánoshalmáért Egyesület
  • Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató 
    A rendezvény során Székely Roxána Vanda, a Düvő Citerazenekar és a Kis-Tisza Néptánccsoport szórakoztatta a közönséget a beszédek között zenés előadásokkal.

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

