Egy búzaszemnyi szeretet – az egész Kárpát-medence összefogott a hátrányos helyzetű családokért – fotók, videó
Csodálatos, mit érhet el egy apró kezdeményezés. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program keretei között a magyar gazdák a hátrányos helyzetű családoknak óriási segítséget nyújtottak.
Csütörtökön, Tiszakécskén került sor a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programjának Bács-Kiskun vármegyei adományozó ünnepségére. Az adományozás keretein belül Kárpát-medence magyar gazdái búzát adományoztak a rászoruló családoknak, amihez óriási összefogásra volt szükség.
A Magyarok Kenyere program óriási adományt gyűjtött össze
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. együttműködésében szervezték meg a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot, melynek ünnepségére rengetegen jöttek el.
Az összegyűlteket először dr. Babák Ferenc, Tiszakécske alpolgármestere köszöntötte, aki kiemelte az esemény kapcsán azt, hogy ez az összefogás a bizonyítéka annak, hogy a közös akarat milyen óriási célok elérésére képes. Ezen túl a Magyarok Kenyere program egy közösséget is teremtett, ami Magyarország határain is átível. Gáspár Ferenc, a NAK Bács-Kiskun megyei elnöke is hasonlóan vélekedett az országos összefogásról. Kiemelte, hogy több mint 20 tonna búzát gyűjtöttek össze a vármegyei gazdák jóvoltából. Az adományozás mindenek előtt megtanít bennünket hinni, szeretni, bízni és igazán összetartozni – mondta beszédében.
Font Sándor országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke külön megköszönte annak a 22 szervezetnek a munkáját, akik részt vettek az adományozás szervezésében, ami egy nagyon komoly logisztikai munka volt. Az országgyűlési képviselő szerint a program ismét elérte kitűzött célját, hiszen az adományok minden városban jó helyre kerülnek.
Tízezer adakozó gazda
Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal vezetője hangsúlyozta, hogy a Magyarok Kenyere program keretein belül egy kisebb önzetlen adományozásból óriási, határokon túlnyúló segítségadás lett. Annak ellenére, hogy egy hatalmas eseménnyé nőtte ki magát a Magyarok Kenyere, az eredeti célját mindig szem előtt tartotta. A gazdák nagylelkűségét is hangsúlyozta, akik a nehéz időszak ellenére is felajánlották terményüknek egy részét, amivel így hozzájárulnak a szolidáris társadalom kialakulásához is. A beszédek sorát Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke zárta, aki elmondta, hogy 500 szervezet és 10 ezer adakozó gazda vett részt a gyűjtésben, a munkát pedig 30 malom és 300 gyűjtőpont segítette.
Átadták a gazdák adományait TiszakécskénFotók: Brockmeyer Sophie Isabella
Adománylevelek
Jakab István, a MAGOSZ elnöke, Gáspár Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezetének, valamint a
Bács-Kiskun Megyei Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke, dr. Salacz László országgyűlési képviselő, Cseh Tamás járáshivatal-vezető és Font Sándor országgyűlési képviselő adománylevelet adtak át az alábbi szervezeteknek:
- Lajosmizsei Gazdakör
- Kunadacs Község Önkormányzata,
- Szalakszentmárton Önkormányzata
- Szabadszállási Református Egyházközség
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kecskeméti Csoportja
- Magyarmoni Zsidóimaegylet Egyesület Kecskeméti Csoportja
- Kecskeméti Evangélikus Egyházközség
- Kecskeméti Református Egyházközség
- Helvéciai Szőlősgazdák és Gazdák köre
- Kecskeméti családokért Alapítvány
- Akasztói Gazdakör
- Cigányszív Romaegyesület
- Solti Roma Kisebbségi Önkormányzat
- Soltvadkerti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Lakiteleki Auti Alapítvány
- Tiszakécskei Református Egyházközség
- Tiszakécskei Szentháromság Plébánia
- Csikéria község Önkormányzata
- Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jánoshalmi Csoportja
- Összefogás Jánoshalmáért Egyesület
- Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató
A rendezvény során Székely Roxána Vanda, a Düvő Citerazenekar és a Kis-Tisza Néptánccsoport szórakoztatta a közönséget a beszédek között zenés előadásokkal.
