Egy búzaszemnyi szeretet – az egész Kárpát-medence összefogott a hátrányos helyzetű családokért – fotók, videó

Csütörtökön, Tiszakécskén került sor a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programjának Bács-Kiskun vármegyei adományozó ünnepségére. Az adományozás keretein belül Kárpát-medence magyar gazdái búzát adományoztak a rászoruló családoknak, amihez óriási összefogásra volt szükség.

A Magyarok Kenyere program idén is hatalmas sikerrel zárult

Fotó: Brockmeyer Sophie Isabella

A Magyarok Kenyere program óriási adományt gyűjtött össze

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. együttműködésében szervezték meg a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem programot, melynek ünnepségére rengetegen jöttek el.

Az összegyűlteket először dr. Babák Ferenc, Tiszakécske alpolgármestere köszöntötte, aki kiemelte az esemény kapcsán azt, hogy ez az összefogás a bizonyítéka annak, hogy a közös akarat milyen óriási célok elérésére képes. Ezen túl a Magyarok Kenyere program egy közösséget is teremtett, ami Magyarország határain is átível. Gáspár Ferenc, a NAK Bács-Kiskun megyei elnöke is hasonlóan vélekedett az országos összefogásról. Kiemelte, hogy több mint 20 tonna búzát gyűjtöttek össze a vármegyei gazdák jóvoltából. Az adományozás mindenek előtt megtanít bennünket hinni, szeretni, bízni és igazán összetartozni – mondta beszédében.

Font Sándor országgyűlési képviselő, a Mezőgazdasági Bizottság elnöke külön megköszönte annak a 22 szervezetnek a munkáját, akik részt vettek az adományozás szervezésében, ami egy nagyon komoly logisztikai munka volt. Az országgyűlési képviselő szerint a program ismét elérte kitűzött célját, hiszen az adományok minden városban jó helyre kerülnek.

Tízezer adakozó gazda

Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal vezetője hangsúlyozta, hogy a Magyarok Kenyere program keretein belül egy kisebb önzetlen adományozásból óriási, határokon túlnyúló segítségadás lett. Annak ellenére, hogy egy hatalmas eseménnyé nőtte ki magát a Magyarok Kenyere, az eredeti célját mindig szem előtt tartotta. A gazdák nagylelkűségét is hangsúlyozta, akik a nehéz időszak ellenére is felajánlották terményüknek egy részét, amivel így hozzájárulnak a szolidáris társadalom kialakulásához is. A beszédek sorát Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke zárta, aki elmondta, hogy 500 szervezet és 10 ezer adakozó gazda vett részt a gyűjtésben, a munkát pedig 30 malom és 300 gyűjtőpont segítette.