1 órája
Bulgária schengeni tagsága új távlatokat nyit a magyar vállalkozásoknak – fotók
Bolgár–Magyar Gazdasági és Együttműködési Fórumot rendezett csütörtökön a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Bolgár Köztársaság Nagykövetsége és a Neumann János Egyetem. A Campuson megtartott esemény célja a két ország gazdasági kapcsolatainak erősítése, új üzleti lehetőségek és befektetések előmozdítása volt a vállalkozások számára. A magyar–bolgár kapcsolatok már évek óta működnek.
A gazdasági területek mellett a magyar–bolgár kapcsolatok az oktatásra is kiterjednek. A szakmai fórumon túl a Neumann János Egyetem Bolgár–Magyar Felsőoktatási Szakmai Napot is szervezett. Nem utolsó sorban a turisztika is szerepet kapott.
Vannak még lehetőségek a magyar–bolgár kapcsolatokban
Csütörtökön, a Neumann János Egyetem CAMPUS épülete adott helyet a Bolgár–Magyar Gazdasági és Együttműködési Fórumnak.
Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Kecskemét alpolgármestere köszöntőjében elmondta: hosszú szervezés eredményeként valósult meg a gazdasági fórum. A cél, hogy minél jobban kiaknázza a magyar-bolgár kapcsolatokban lévő lehetőségeket. Az elmúlt évben már több mint 2 milliárd eurót tett ki a két ország gazdasági kapcsolata. Az, hogy Bulgária a schengeni övezet tagja lett, mindenképpen nagyon megkönnyíti a gazdasági életet, az árucsere forgalmat. A kecskeméti cégek közül az Abrazív Kft. már kapcsolatban áll bolgár partnerrel.
Az elnök megjegyezte: a gazdasági terület mellett az oktatásban, a turizmusban is jó lehetőségek rejlenek. Kiemelte Szamokov városát, ami kedvelt lenne a magyar turisták körében is.
Erősödik a két ország közötti gazdasági élet
Doncho Barbalov miniszterhelyettes kivetítőn keresztül jelentkezett be a fórumra. Megerősítette és számadatokkal támasztotta alá a magyar–bolgár üzleti kapcsolatok látható erősödését. Csak ez elmúlt évben négy százalékkal nőtt, meghaladta a 2,29 milliárd eurót.
A bolgár gazdaság stabil, a jövő évi euró bevezetése, a schengeni övezeti tagság és az energiabiztonságuk pedig tovább erősítheti, hogy jó potenciálok legyenek a bolgár vállalatok a magyarok szemében.
Bolgár-Magyar Gazdasági és Együttműködési FórumFotók: Bús Csaba
A bolgár Szamokov város ajándékát, a település jellegzetességét ábrázoló ivókutat megidéző tálat Gaál József vehette át Szotir Nemov üzletembertől.
Nyílt párbeszéd és bizalom
Dr. Bocskov Petrov Jordán, Bulgária tiszteletbeli konzulja rövid köszöntőjében szintén rámutatott, hogy a rendezvény célja, hogy Bulgária és Magyarország között elősegítse az együttműködést az ipari beruházások és az innováció területén. Meggyőződése, hogy a nyílt párbeszéd, a közös projektek, a kölcsönös bizalom révén tovább építhetik a gazdasági kapcsolatokat, és hozzájárulhatnak a fenntartható növekedéshez mindkét országban.
A magyaroknak vonzó lehet Bulgária
Nevena Sztoyanova, a Bolgár Köztársaság Nagykövetségének gazdasági és kereskedelmi tanácsosa részletesen is bemutatta prezentációjában Bulgária gazdasági pilléreit.
A jól működő gazdasági területek mellett kiemelte a Fekete-tengeren lévő kikötőik, valamint a Duna adta nemzetközi folyami kereskedelmi lehetőségeket. Szófia és Budapest távolság sem nagy, közúton 750 kilométer és 8 óra, repülővel 70 perc. Négy polgári repülőterük van. Erős az IT szektoruk, kiváló eredményeik vannak kutatási területen is.
Az ország lakosságának fele beszél legalább egy idegennyelvet. Az ország hitelminősítése stabil, pozitív kilátásokkal rendelkeznek. Hozzátette: a két ország között jó a kapcsolat, bízik benne a jövőben még több bolgár és magyar vállalat tud majd együttműködni.
A szakmai fórumon a nap folyamán sok téma került fókuszba. Például előadást hallhattak a résztvevők Bulgáriában való piacra lépésről, a bolgár csúcstechnológiai és IT-szektor fejlődéséről, befektetési lehetőségekről, valamint az ellátási láncok rövidítéséről Ázsia és Közép-Európa között.
A felsőoktatás terén együttműködést írtak alá
A gazdasági fórum mellett az oktatás terén is történt előrelépés. Erről az egyetem adott plusz információt.
A Neumann János Egyetem megrendezte a Bolgár–Magyar Felsőoktatási Szakmai Napot, melynek keretében Magyarországra látogatott a Bolgár Rektori Konferencia elnöke, több miniszterhelyettes, valamint számos egyetemi vezető és oktató. A szakmai konferencia rávilágított arra, hogy a bolgár–magyar felsőoktatási kapcsolatokban jelentős együttműködési potenciál rejlik, így a rendezvény minden szempontból sikeresnek bizonyult.
A fórum egyik legfontosabb eredménye volt, hogy dr. Merkely Béla, a Magyar Rektori Konferencia elnöke és prof. Miglena Temelkova, a Bolgár Rektori Tanács elnöke együttműködési megállapodást írt alá, amely célul tűzi ki az egyetemek közötti kapcsolatok erősítését a szakmai, képzési és hallgatói mobilitási területeken. Erre az alapra építve a Neumann János Egyetem külön megállapodást is kötött a Bolgár Rektori Tanáccsal, amelynek nyomán Szófiában folytatódnak a tárgyalások az intézményközi együttműködések további elmélyítéséről.
A program egyik kiemelt eredménye volt az is, hogy dr. Eng. Angel Dzhorgov, Szamokov polgármestere és Szemereyné dr. Pataki Klaudia, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere szakmai egyeztetést folytattak, amely megalapozza a két város közötti jövőbeli együttműködést.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!