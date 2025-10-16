Bulgária schengeni tagsága új távlatokat nyit a magyar vállalkozásoknak – fotók

A gazdasági területek mellett a magyar–bolgár kapcsolatok az oktatásra is kiterjednek. A szakmai fórumon túl a Neumann János Egyetem Bolgár–Magyar Felsőoktatási Szakmai Napot is szervezett. Nem utolsó sorban a turisztika is szerepet kapott.

A magyar–bolgár kapcsolatok tovább erősödnek

Fotó: Bús Csaba

Vannak még lehetőségek a magyar–bolgár kapcsolatokban

Csütörtökön, a Neumann János Egyetem CAMPUS épülete adott helyet a Bolgár–Magyar Gazdasági és Együttműködési Fórumnak.

Gaál József, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Kecskemét alpolgármestere köszöntőjében elmondta: hosszú szervezés eredményeként valósult meg a gazdasági fórum. A cél, hogy minél jobban kiaknázza a magyar-bolgár kapcsolatokban lévő lehetőségeket. Az elmúlt évben már több mint 2 milliárd eurót tett ki a két ország gazdasági kapcsolata. Az, hogy Bulgária a schengeni övezet tagja lett, mindenképpen nagyon megkönnyíti a gazdasági életet, az árucsere forgalmat. A kecskeméti cégek közül az Abrazív Kft. már kapcsolatban áll bolgár partnerrel.

Az elnök megjegyezte: a gazdasági terület mellett az oktatásban, a turizmusban is jó lehetőségek rejlenek. Kiemelte Szamokov városát, ami kedvelt lenne a magyar turisták körében is.

Erősödik a két ország közötti gazdasági élet

Doncho Barbalov miniszterhelyettes kivetítőn keresztül jelentkezett be a fórumra. Megerősítette és számadatokkal támasztotta alá a magyar–bolgár üzleti kapcsolatok látható erősödését. Csak ez elmúlt évben négy százalékkal nőtt, meghaladta a 2,29 milliárd eurót.

A bolgár gazdaság stabil, a jövő évi euró bevezetése, a schengeni övezeti tagság és az energiabiztonságuk pedig tovább erősítheti, hogy jó potenciálok legyenek a bolgár vállalatok a magyarok szemében.