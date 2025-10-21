„Egy csillaggal több ragyog az égen” – híres afrikai oroszlánját gyászolja a felsőlajosi állatpark

Az ország egyik legkedveltebb oroszlánja, Mungo 19 éves korában hagyta itt örökre a felsőlajosi Magán Zoo lakóit és rajongóit. A hírt az állatkert a Facebook-oldalán tette közzé, ahol a poszt pillanatok alatt több száz részvétnyilvánítást kapott.

A felsőlajosi Magán Zoo elbúcsúzott a szeretett oroszlántól

Fotó: Magán Zoo

Egy élet, amit emberek ezrei kísértek figyelemmel

Mungo 2007 tavaszán született a felsőlajosi Magán Zoo-ban. Édesanyja, Anci és apja, Apci az intézmény első afrikai oroszlánpárja volt – tőlük indult a park történetének legmeghatóbb fejezete. Mungo már kölyökként hatalmas figyelmet kapott: sokan emlékezhetnek rá televíziós szerepléseiből, ahol játékos viselkedésével és kíváncsi természetével mindenkit levett a lábáról.

A park vezetője szerint Mungo igazi csoda volt: születése után csak az emberi gondoskodásnak köszönhette, hogy életben maradt. Azóta pedig emberek ezreinek szerzett örömteli pillanatokat, és élete végéig szelíd, barátságos maradt.

Egy méltó búcsú egy különleges oroszlántól

A Felsőlajosi Magán Zoo alapítója arról is írt, hogy Mungo utolsó napjaiban már érezhető volt: közeledik a búcsú ideje. Október 12-én délután, 19 éves korában örökre megpihent.

„Egy csillaggal több ragyog most az égen.” – olvasható a bejegyzésben. Az oroszlán halála nemcsak a gondozóit, hanem az állatkert látogatóit is mélyen megérintette.

30 éves a Magán Zoo

A Felsőlajosi Magán Zoo idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A park története azonban valójában akkor kezdődött, amikor Nyíregyházáról megérkezett az első oroszlánpár, és megszületett Mungo. Azóta a Magán Zoo a térség egyik leglátogatottabb állatparkjává nőtte ki magát, ahol minden állatnak külön története van, Mungo pedig örökre a legemlékezetesebbek közé tartozik.