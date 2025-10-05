Irány a tenger! Végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza, Bács-Kiskun megye is sokat profitálhat

Hosszú évek várakozása után végre megnyílik az M6-os autópálya utolsó, horvát határig tartó szakasza – ezzel teljessé válik az a gyorsforgalmi út, amely Budapesttől egészen az Adriai-tengerig vezet. A beruházás elkészülte nemcsak a horvát és baranyai térségnek, hanem Bács-Kiskun megyének is komoly előnyöket hozhat, hiszen a megye déli részén élők számára így gyorsabbá és kényelmesebbé válik a tengerhez vezető út.

Végre megnyílik az M6-os utolsó szakasza

Fotó: Magyar Építők

A bama.hu beszámolója szerint a horvát oldalon zajló műszaki átadás-átvétel befejeződött, így október 6-án, 13.30-kor ünnepélyesen megnyílik az új szakasz. A fejlesztés közel 46 millió euróból valósult meg, teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) támogatásával.

Új korszak kezdődik a térség közlekedésében az M6-os teljes megnyitásával

A magyar oldalon már korábban elkészült az autópálya a határig, így a nyitást eddig a horvátországi munkálatok befejezése akadályozta. Hargitai János országgyűlési képviselő elmondta:

„Részünkről már minden készen állt, a horvát félnek kellett befejeznie az utolsó öt kilométert.”

Az M6-os autópálya mostantól összeköti Budapestet Pélmonostorral, Eszékkel, Szarajevóval és egészen az Adriáig fut, ami új fejezetet nyit a régió gazdasági és turisztikai kapcsolataiban.

További részletek a bama.hu cikkében olvashatók.

Baja és a térség is nyertes lehet

A fejlesztés a bajaiak és a megye déli részén élők számára különösen kedvező, hiszen az M6-oson keresztül gyorsabban, biztonságosabban és kényelmesebben érhető el Horvátország, az Adria és a környező térségek. Baja közelsége miatt az autópálya nyitása jelentősen lerövidítheti az utazási időt a tengerig, ami a nyári turizmusban is komoly előnyt jelenthet.

Mint arról korábban beszámoltunk, hamarosan elkezdődhet Baja déli elkerülő útjának kivitelezése, a közbeszerzési felhívás már megjelent az Építési és Közlekedési Minisztérium oldalán. A tervek szerint a projekt részeként mintegy 4 km hosszú új főút épülne, továbbá körforgalmak, kapcsolódó szervizutak, kerékpár- és gyalogutak is létrejönnek. Ez a beruházás is része a nagyobb Bácska-projektnek, amelynek keretében az M6-oshoz, M9-eshez való kapcsolódás, új utak és úthálózat-bővítések valósulnak meg a bajai térségben.