Óriási dugókra kell számítani az útépítés miatt, a nyílt utcán késsel fenyegetőzött egy férfi
Hazánk egyik legmodernebb üzeme épül Dunavecsén magyar-szerb együttműködéssel
A legmodernebb termelésirányítási rendszerrel működik majd a Dunavecsén épülő új üzem. A tízmilliárd forintból megvalósuló magyar-szerb gyárépítés alapkőletételi ünnepségén pénteken Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mára Magyarország európai gyártási központtá vált.
„A táplálékod legyen a gyógyszered” – a fülöpjakabi biogazda tanítása mindenkinek szól
A Föld és az emberek egészségének szolgálatát tűzte ki célul biokertészetével a gazda. Családja életét is gyökeresen átformálta a szemléletváltás. Nemes Mátyás biogazda mindemellett a Homokhátság vízutánpótlásáért is kitartó küzdelmet folytat.
Ne bízza a véletlenre! Ezekkel a módszerekkel túlélnek a növényei tavaszig
A hideggel szemben nem csak magunkat és a házi kedvenceket kell megvédeni, hanem a virágainkat, bokrainkat is. A növények téli fagyvédelme kapcsán adott hasznos tanácsokat Csányi Norbert kertészmérnök.
Végzetes hibát követhet el, aki így tisztítja a klímáját – a kecskeméti szakember figyelmeztet
Nem is gondolnánk, hogy milyen komoly veszélyeket rejt egy nem jól tisztított berendezés a lakásunkban. Szakember hívja fel a figyelmet arra, hogy a fűtőklíma nem megfelelő karbantartása nagyon komoly következményeket vonhat maga után.
Hatalmas dugók jöhetnek Kecskemét környékén az M44 építése miatt
Napokon belül változás jön a közlekedésben, amely sok autóst érint majd. Az M44 csomópontjának építése miatt időszakos lezárásokra és forgalmi korlátozásokra kell készülni az érintett útszakaszokon.
Omlásveszély a belvárosban, figyelmeztető táblák lepték el az egyik legforgalmasabb utcát
Érdemes óvatosan közlekedni Kecskemét belvárosában, a Klapka utcában, ugyanis figyelmeztető táblákon jelzik: omlásveszély van az utcában. Utánajártunk az okoknak.
Lopás történt egy kecskeméti belvárosi kávézóban, videóra vették a tolvaj aljas módszerét
Egyszerre hátborzongató és tanulságos videót tett közzé egy kecskeméti hölgy a közösségi médiában. A felvételeken látszik, ahogyan lopás áldozatává válik. A férfi hidegvérrel követte el cselekedetét. A lopás egy kecskeméti kávézóban történt.
Késsel támadt a nyílt utcán, azonnal riasztották a rendőröket
Késsel fenyegette, majd elvette rollerét a kecskeméti rabló, akinél kábítószert is találtak a rendőrök.
Jön a rendőrség új fegyvere, ezzel akarják megakadályozni a halálos baleseteket
Csökkent, de még mindig rengeteg a halálos áldozatok száma az utakon. A Magyar Rendőrség által szervezett konferencián új lehetőségekről tárgyaltak a balesetek hatékonyabb megelőzése érdekében.
Ezeken a napokon nem lehet majd ingatlan- és babaváró hitelt sem intézni
Több banki szolgáltatás sem lesz elérhető októberben. A bankszünnapokkal érdemes tisztában lenni, hogy érjék kellemetlen meglepetések.
