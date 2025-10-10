Óriási dugókra kell számítani az útépítés miatt, a nyílt utcán késsel fenyegetőzött egy férfi

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy lopás történt egy kecskeméti kávézóban, hogy az M44 csomópontjának építése miatt korlátozásokra kell számítanunk, illetve arról is olvashat, hogy miért fontos a klíma tisztítása.

Forgalmi zár várható az M44-M5 csomópont építése miatt

Forrás: ÉKM

Hazánk egyik legmodernebb üzeme épül Dunavecsén magyar-szerb együttműködéssel

A legmodernebb termelésirányítási rendszerrel működik majd a Dunavecsén épülő új üzem. A tízmilliárd forintból megvalósuló magyar-szerb gyárépítés alapkőletételi ünnepségén pénteken Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mára Magyarország európai gyártási központtá vált.

„A táplálékod legyen a gyógyszered” – a fülöpjakabi biogazda tanítása mindenkinek szól

A Föld és az emberek egészségének szolgálatát tűzte ki célul biokertészetével a gazda. Családja életét is gyökeresen átformálta a szemléletváltás. Nemes Mátyás biogazda mindemellett a Homokhátság vízutánpótlásáért is kitartó küzdelmet folytat.

Ne bízza a véletlenre! Ezekkel a módszerekkel túlélnek a növényei tavaszig

A hideggel szemben nem csak magunkat és a házi kedvenceket kell megvédeni, hanem a virágainkat, bokrainkat is. A növények téli fagyvédelme kapcsán adott hasznos tanácsokat Csányi Norbert kertészmérnök.

Végzetes hibát követhet el, aki így tisztítja a klímáját – a kecskeméti szakember figyelmeztet

Nem is gondolnánk, hogy milyen komoly veszélyeket rejt egy nem jól tisztított berendezés a lakásunkban. Szakember hívja fel a figyelmet arra, hogy a fűtőklíma nem megfelelő karbantartása nagyon komoly következményeket vonhat maga után.

Hatalmas dugók jöhetnek Kecskemét környékén az M44 építése miatt

Napokon belül változás jön a közlekedésben, amely sok autóst érint majd. Az M44 csomópontjának építése miatt időszakos lezárásokra és forgalmi korlátozásokra kell készülni az érintett útszakaszokon.

Omlásveszély a belvárosban, figyelmeztető táblák lepték el az egyik legforgalmasabb utcát

Érdemes óvatosan közlekedni Kecskemét belvárosában, a Klapka utcában, ugyanis figyelmeztető táblákon jelzik: omlásveszély van az utcában. Utánajártunk az okoknak.