Összefoglaló

55 perce

Óriási dugókra kell számítani az útépítés miatt, a nyílt utcán késsel fenyegetőzött egy férfi

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy omlásveszélyre figyelmeztetnek Kecskemét egyik utcájában, az új dunavecsei gyár alapkőletételéről, ahol Szijjártó Péter is ott volt, illetve, hogy az M44 csomópontjának építése miatt időszakos lezárásokra kell számítani.

Kovács Nóra

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy lopás történt egy kecskeméti kávézóban, hogy az M44 csomópontjának építése miatt korlátozásokra kell számítanunk, illetve arról is olvashat, hogy miért fontos a klíma tisztítása.

az M44-M5 csomópont építése
Forgalmi zár várható az M44-M5 csomópont építése miatt
Forrás: ÉKM

Hazánk egyik legmodernebb üzeme épül Dunavecsén magyar-szerb együttműködéssel

A legmodernebb termelésirányítási rendszerrel működik majd a Dunavecsén épülő új üzem. A tízmilliárd forintból megvalósuló magyar-szerb gyárépítés alapkőletételi ünnepségén pénteken Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy mára Magyarország európai gyártási központtá vált.

„A táplálékod legyen a gyógyszered” – a fülöpjakabi biogazda tanítása mindenkinek szól

A Föld és az emberek egészségének szolgálatát tűzte ki célul biokertészetével a gazda. Családja életét is gyökeresen átformálta a szemléletváltás. Nemes Mátyás biogazda mindemellett a Homokhátság vízutánpótlásáért is kitartó küzdelmet folytat.

Ne bízza a véletlenre! Ezekkel a módszerekkel túlélnek a növényei tavaszig

A hideggel szemben nem csak magunkat és a házi kedvenceket kell megvédeni, hanem a virágainkat, bokrainkat is. A növények téli fagyvédelme kapcsán adott hasznos tanácsokat Csányi Norbert kertészmérnök.

Végzetes hibát követhet el, aki így tisztítja a klímáját – a kecskeméti szakember figyelmeztet

Nem is gondolnánk, hogy milyen komoly veszélyeket rejt egy nem jól tisztított berendezés a lakásunkban. Szakember hívja fel a figyelmet arra, hogy a fűtőklíma nem megfelelő karbantartása nagyon komoly következményeket vonhat maga után.

Hatalmas dugók jöhetnek Kecskemét környékén az M44 építése miatt

Napokon belül változás jön a közlekedésben, amely sok autóst érint majd. Az M44 csomópontjának építése miatt időszakos lezárásokra és forgalmi korlátozásokra kell készülni az érintett útszakaszokon.

Omlásveszély a belvárosban, figyelmeztető táblák lepték el az egyik legforgalmasabb utcát

Érdemes óvatosan közlekedni Kecskemét belvárosában, a Klapka utcában, ugyanis figyelmeztető táblákon jelzik: omlásveszély van az utcában. Utánajártunk az okoknak.

Lopás történt egy kecskeméti belvárosi kávézóban, videóra vették a tolvaj aljas módszerét

Egyszerre hátborzongató és tanulságos videót tett közzé egy kecskeméti hölgy a közösségi médiában. A felvételeken látszik, ahogyan lopás áldozatává válik. A férfi hidegvérrel követte el cselekedetét. A lopás egy kecskeméti kávézóban történt.

Késsel támadt a nyílt utcán, azonnal riasztották a rendőröket

Késsel fenyegette, majd elvette rollerét a kecskeméti rabló, akinél kábítószert is találtak a rendőrök.

Jön a rendőrség új fegyvere, ezzel akarják megakadályozni a halálos baleseteket

Csökkent, de még mindig rengeteg a halálos áldozatok száma az utakon. A Magyar Rendőrség által szervezett konferencián új lehetőségekről tárgyaltak a balesetek hatékonyabb megelőzése érdekében.

Ezeken a napokon nem lehet majd ingatlan- és babaváró hitelt sem intézni

Több banki szolgáltatás sem lesz elérhető októberben. A bankszünnapokkal érdemes tisztában lenni, hogy érjék kellemetlen meglepetések.

