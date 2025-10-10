Hatalmas dugók jöhetnek Kecskemét környékén, éjszakára lezárják a pályát

Időszakos forgalmi korlátozásokra és éjszakai teljes pályazárakra kell készülniük az autósoknak az M44–M5 csomópont építése miatt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló projekt új szakaszba lép: a hídgerendák beemelése és az információs kapuk telepítése október 14. és 19. között zajlik majd minden este 18:00 és 6:00 között.

Forgalmi zár várható az M44-M5 csomópont építése miatt

Éjszakai munkálatok, időszakos teljes pályazárak

A korlátozások az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket is érinti. Az M5-ös autópályán rendőri forgalomirányítás mellett, mindkét irányban időszakos teljes pályazárra kell számítani, amikor egy-egy hídgerendát beemelnek a helyére.

A beemelési műveletek idején a forgalmat leállítják, majd a munkafolyamat befejeztével újraindítják. A környező útszakaszokon megnövekedett forgalomra és torlódásokra lehet számítani, ezért a szakemberek arra kérik a járművezetőket, hogy türelemmel, fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek – tájékoztat közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.

Forgalmi zár várható az M5-ösön a csomópont építése miatt

M44: jelentős közlekedési fejlesztés zajlik

Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, a fejlesztés célja, hogy az M5 autópálya, az M44 gyorsforgalmi út és az 5-ös főút teljes körűen, minden irányból elérhető és elhagyható legyen. A beruházás befejezésével egy új, teljes értékű közlekedési csomópont jön létre, amely javítja a térség elérhetőségét és csökkenti a torlódásokat a főbb közlekedési útvonalakon.

A projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium irányítása alatt valósul meg, és a tervek szerint jelentősen tehermentesíti majd a Kecskemét és Békéscsaba közötti közlekedést is.