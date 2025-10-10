45 perce
Hatalmas dugók jöhetnek Kecskemét környékén, éjszakára lezárják a pályát
Napokon belül változás jön a közlekedésben, amely sok autóst érint majd. Az M44 csomópontjának építése miatt időszakos lezárásokra és forgalmi korlátozásokra kell készülni az érintett útszakaszokon.
Időszakos forgalmi korlátozásokra és éjszakai teljes pályazárakra kell készülniük az autósoknak az M44–M5 csomópont építése miatt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában zajló projekt új szakaszba lép: a hídgerendák beemelése és az információs kapuk telepítése október 14. és 19. között zajlik majd minden este 18:00 és 6:00 között.
Éjszakai munkálatok, időszakos teljes pályazárak
A korlátozások az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket is érinti. Az M5-ös autópályán rendőri forgalomirányítás mellett, mindkét irányban időszakos teljes pályazárra kell számítani, amikor egy-egy hídgerendát beemelnek a helyére.
A beemelési műveletek idején a forgalmat leállítják, majd a munkafolyamat befejeztével újraindítják. A környező útszakaszokon megnövekedett forgalomra és torlódásokra lehet számítani, ezért a szakemberek arra kérik a járművezetőket, hogy türelemmel, fokozott figyelemmel és óvatossággal közlekedjenek – tájékoztat közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium.
M44: jelentős közlekedési fejlesztés zajlik
Mint arról korábban hírportálunk is beszámolt, a fejlesztés célja, hogy az M5 autópálya, az M44 gyorsforgalmi út és az 5-ös főút teljes körűen, minden irányból elérhető és elhagyható legyen. A beruházás befejezésével egy új, teljes értékű közlekedési csomópont jön létre, amely javítja a térség elérhetőségét és csökkenti a torlódásokat a főbb közlekedési útvonalakon.
A projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium irányítása alatt valósul meg, és a tervek szerint jelentősen tehermentesíti majd a Kecskemét és Békéscsaba közötti közlekedést is.
