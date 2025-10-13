37 perce
Elő a centiket, ennél hosszabb tárgyak nem tehetők ki lomtalanításkor
Ezekben a hetekben sokakat foglalkoztatnak az októbertől életbe lépő szemétszállítási változások. Ezen belül is hogyan módosul a lomtalanítás szabálya? Dr. Balics István, a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási (DTkH) Nonprofit Kft. ügyvezetője a Rádió 1 Gong Téma című műsorában ennek témakörét is körbejárta.
A szemétszállítást érintő változásokról már megírtuk a legfontosabb tudnivalókat, a többlethulladéktól, a kuka fedelén és a törött kukán át a súlykorlátokig. Ebben a cikkben a lomtalanítást érintő témákról lesz szó.
Ezek a szabályok eddig is léteztek
Dr. Balics István, a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője a sok téves info kapcsán a beszélgetés elején leszögezte: a szemétszállítást érintő változások jelentős része nem új dolog. Most egy országos egységesítés, egy pontosítás történt, és néhol meghatározásra kerültek olyan fogalmak, melyek talán eddig nem voltak megfelelően tisztázottak.
Ezeknek a szabályoknak a betartása nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a modern hulladékgazdálkodási célokat elérjék, a hasznosítási arányokat növeljék, és egy fenntartható hulladékgazdálkodást valósítsanak meg.
Az alkalmak száma nem változik
A beszélgetés során a lomtalanításról is szó esett.
„A lomtalanításról általánosságban elmondhatom, hogy nem változtak az igénybevételi feltételek. A félreértelmezések abból adódhattak, hogy egy országos minimumot határozott meg az ÁSZF, ami egy alkalom. De meg kell, hogy nyugtassak mindenkit, ahol eddig több alkalommal, jellemzően két alkalommal biztosítottuk a lomtalanítási szolgáltatást, az változatlanul fennmarad. Fontos, hogy előzetes regisztrációhoz kötött a lomtalanítás, ez egyébként eddig is így volt. Be kell jelenteni az ügyfélszolgálatra az igényt, és akkor az ügyfélszolgálatos kollégák megmondják, hogy melyik településen, melyik időszakban tudják ezt igénybe venni” – jelentette ki az ügyvezető, majd a súlykorlátra tért át.
Súlykorlát van a lomoknál is
A lomtalanításnál is van némi változás, a súlyt és méretet érinti.
„Ami talán új dologként hat, ugyanúgy, ahogy a kommunális edényzeteknél, itt is bevezetésre került egyfajta súlykorlát, illetve méretkorlát, ugyancsak baleset és munkavédelmi szempontok indokolták. Ugyanis 50 kilogrammosnál nem lehet nagyobb egy-egy tárgy a lomtalanítás körében, és 2 méternél nem lehet hosszabb vagy szélesebb. Ez nyilván azt a célt szolgálja, hogy kézi erővel meg lehessen emelni, és be lehessen tenni az autóba. Arra kérünk mindenkit, hogy a nagydarabos lomhulladékát, mondjuk egy kétajtós szekrényt, akkora méretűre szedjen szét, hogy azt mozgatni tudják a kollégák, és akkor változatlanul el fogjuk tudni szállítani a lombhulladékot” – részletezte.
Ezeket tilos kitenni lomtalanításkor
Gyakori kérdés, mi tehető ki lomtalanításkor.
„A lomhulladék az egy olyan esetileg keletkező nagydarabos hulladék, ami nem kerül a rendszeres elszállítás körében elvitelre. A nem lomhulladék a szelektív hulladék, a zöld hulladék, a kommunális hulladék” – mondta Balics István.
Fontos, hogy nem lehet lomtalanításkor kihelyezni az elektronikai hulladékot, elektronikai berendezéseket, tévét, továbbá veszélyes hulladékokat és építési, bontási törmelékeket sem szabad kirakni.
„Ezeket egyébként a hulladékudvarokban át tudjuk venni térítésmentesen, de ezek nem a lomtalanítás körébe tartoznak. Jellemzően a lomtalanítás keretében egyébként a nagydarabos berendezési tárgyakat, használati tárgyakat, bútorokat, kerti székeket, vödröket, hasonló tárgyakat tudjuk elszállítani. Minden részlet a honlapunk a lomtalanítás menüpont alatt megtalálható. Magyarországi lakcímkártyával bármelyik hulladékudvar engedélyben foglalt hulladéktípusok tekintetében igénybe vehető, úgyhogy egy lakcímkártyát kell előkészíteni és a hulladékudvarok bármelyikébe be lehet vinni az ott átvehető hulladékokat” – mondta végül Balics István.
