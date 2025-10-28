Négy keréken érkezik a Lidl több Bács-Kiskun megyei településre, íme a lista

október 28., kedd

Mozgó üzletté alakított kisbusszal járja a kisebb településeket a vásárlók körében népszerű áruházlánc. A Lidl mozgóboltja formabontó kezdeményezés, négy keréken viszi közelebb termékeit azokhoz a vásárlókhoz, akiknek nincs a lakóhelyén áruház.

Vajda Piroska

A Lidl mozgóboltja Bács-Kiskun vármegyében is megkezdi működését: november elején egyelőre három településen lesz lehetőség a vásárlásra, de a vállalat tájékoztatása szerint a lista folyamatosan bővül majd. A vállalat célja, hogy támogassa a kisebb vidéki közösségek élelmiszer-ellátását, és megkönnyítse a mindennapi bevásárlást azok számára is, akik távolabb élnek a nagyobb városoktól. A mozgóbolt a Lidl honlapján közzétett menetrend szerint a települések központjában áll meg, ahol néhány órán keresztül várja a vásárlókat friss, minőségi termékeivel.

A Lidl mozgóboltja több mint 80-féle terméket kínál
A Lidl mozgóboltja sokak számára teheti könnyebbé a vásárlást
Fotó: Illusztráció/MW-archív

A Lidl mozgóboltja sokféle terméket kínál

Az üzletté alakított kisbuszban több mint 80-féle termék kapott helyet, köztük friss zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott élelmiszerek is megtalálhatók – olvasható a Lidl honlapján.

A mozgóbolt első megállói Bács-Kiskun vármegyében:

  • Drágszél: november 4., 7:00–11:00
  • Bácsszentgyörgy: november 4., 13:00–16:00
  • Fülöpjakab: november 5., 13:00–16:00

A Lidl szerint a kezdeményezés sikerétől függően a jövőben további településekre is ellátogathat a mozgóbolt, így egyre több vidéki vásárlóhoz juthatnak el az áruházlánc termékei.

