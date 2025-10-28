1 órája
Négy keréken érkezik a Lidl több Bács-Kiskun megyei településre, íme a lista
Mozgó üzletté alakított kisbusszal járja a kisebb településeket a vásárlók körében népszerű áruházlánc. A Lidl mozgóboltja formabontó kezdeményezés, négy keréken viszi közelebb termékeit azokhoz a vásárlókhoz, akiknek nincs a lakóhelyén áruház.
A Lidl mozgóboltja Bács-Kiskun vármegyében is megkezdi működését: november elején egyelőre három településen lesz lehetőség a vásárlásra, de a vállalat tájékoztatása szerint a lista folyamatosan bővül majd. A vállalat célja, hogy támogassa a kisebb vidéki közösségek élelmiszer-ellátását, és megkönnyítse a mindennapi bevásárlást azok számára is, akik távolabb élnek a nagyobb városoktól. A mozgóbolt a Lidl honlapján közzétett menetrend szerint a települések központjában áll meg, ahol néhány órán keresztül várja a vásárlókat friss, minőségi termékeivel.
A Lidl mozgóboltja sokféle terméket kínál
Az üzletté alakított kisbuszban több mint 80-féle termék kapott helyet, köztük friss zöldségek és gyümölcsök, tejtermékek, szárazáruk, konzervek és fagyasztott élelmiszerek is megtalálhatók – olvasható a Lidl honlapján.
A mozgóbolt első megállói Bács-Kiskun vármegyében:
- Drágszél: november 4., 7:00–11:00
- Bácsszentgyörgy: november 4., 13:00–16:00
- Fülöpjakab: november 5., 13:00–16:00
A Lidl szerint a kezdeményezés sikerétől függően a jövőben további településekre is ellátogathat a mozgóbolt, így egyre több vidéki vásárlóhoz juthatnak el az áruházlánc termékei.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Járvány tört ki egy Bács-Kiskun megyei óvodában, a hatóság azonnal vizsgálatot indított
Erre figyelj gyertyagyújtáskor – tippek a tűzesetek elkerüléséhez halottak napján