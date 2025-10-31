A végéhez közeledik a Lidl-szuperraktár építése, 400 új munkahellyel gazdagodik a dél-alföldi régió – fotók

A Lidl Magyarország kiskunfélegyházi bázisa mintegy 50 milliárd forint értékű beruházás keretében, a Market Építő Zrt. kivitelezésében valósul meg, és a Lidl európai hálózatán belül is az egyik legmodernebb raktárközpontnak számít majd.

Látványos ütemben halad a Lidl Magyarország legnagyobb logisztikai központja

Fotó: Bús Csaba

Európai szintű logisztikai bázis a Kiskunság szívében

A kiskunfélegyházi logisztikai központ mérete és technológiai színvonala is kiemelkedő. A raktárban közel 50 000 raklap árut tárolhatnak, naponta mintegy 4 600 raklapnyi, azaz 400 000 karton terméket szállítanak majd tovább az ország Lidl-üzleteibe. A komplexum a tervek szerint 60–65 áruház ellátásáért felel majd.

Az építkezés 2024 őszén, az ünnepélyes alapkőletétellel kezdődött. Azóta a munkák látványos ütemben haladnak: több mint 16 000 méternyi cölöpöt fúrtak le, és több ezer köbméter beton beépítésével már a végéhez közeledik a projekt.

400 új munkahelyet teremt a Lidl Magyarország

A Lidl Magyarország jelenleg közel 10 000 munkavállalót foglalkoztat, ezzel az ország egyik legnagyobb munkaadója. A kiskunfélegyházi beruházásnak köszönhetően több mint 400 új állás jön létre, elsősorban logisztikai, adminisztratív és technikai területeken.

A cég már megkezdte a toborzást: raktári adminisztrátorokat, készletgazdálkodási szakembereket és targoncavezetőket is keresnek a készülő központba. A munkahelyek nemcsak Kiskunfélegyházának, hanem az egész dél-alföldi térségnek gazdasági lendületet adnak.

Fenntarthatóság a tervezés középpontjában

A Lidl logisztikai központja nemcsak méretében, hanem környezettudatosságában is példaértékű. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottak az energiatakarékosságra és a zöld megoldásokra.

Az épületet korszerű hűtő-fűtő és hővisszanyerős szellőztető rendszerrel látják el, a világítást teljes egészében LED-technológia biztosítja, a vízrendszer pedig takarékos csaptelepekkel működik. A tetőn egy 1,5 megawattos napelempark termel majd megújuló energiát, a telephelyen elektromos töltőállomásokat és kerékpártárolókat is kialakítanak.