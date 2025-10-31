45 perce
A végéhez közeledik a Lidl-szuperraktár építése, 400 új munkahellyel gazdagodik a dél-alföldi régió – fotók
Látványos ütemben halad Kiskunfélegyháza határában az építkezés. Az M5-ös autópálya mellett épül a Lidl Magyarország eddigi legnagyobb logisztikai központja. A több mint 83 000 négyzetméteres létesítmény – ami közel tizenkét focipályányi területnek felel meg – várhatóan 2026 októberére készül el.
A Lidl Magyarország kiskunfélegyházi bázisa mintegy 50 milliárd forint értékű beruházás keretében, a Market Építő Zrt. kivitelezésében valósul meg, és a Lidl európai hálózatán belül is az egyik legmodernebb raktárközpontnak számít majd.
Európai szintű logisztikai bázis a Kiskunság szívében
A kiskunfélegyházi logisztikai központ mérete és technológiai színvonala is kiemelkedő. A raktárban közel 50 000 raklap árut tárolhatnak, naponta mintegy 4 600 raklapnyi, azaz 400 000 karton terméket szállítanak majd tovább az ország Lidl-üzleteibe. A komplexum a tervek szerint 60–65 áruház ellátásáért felel majd.
Az építkezés 2024 őszén, az ünnepélyes alapkőletétellel kezdődött. Azóta a munkák látványos ütemben haladnak: több mint 16 000 méternyi cölöpöt fúrtak le, és több ezer köbméter beton beépítésével már a végéhez közeledik a projekt.
400 új munkahelyet teremt a Lidl Magyarország
A Lidl Magyarország jelenleg közel 10 000 munkavállalót foglalkoztat, ezzel az ország egyik legnagyobb munkaadója. A kiskunfélegyházi beruházásnak köszönhetően több mint 400 új állás jön létre, elsősorban logisztikai, adminisztratív és technikai területeken.
A cég már megkezdte a toborzást: raktári adminisztrátorokat, készletgazdálkodási szakembereket és targoncavezetőket is keresnek a készülő központba. A munkahelyek nemcsak Kiskunfélegyházának, hanem az egész dél-alföldi térségnek gazdasági lendületet adnak.
Fenntarthatóság a tervezés középpontjában
A Lidl logisztikai központja nemcsak méretében, hanem környezettudatosságában is példaértékű. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottak az energiatakarékosságra és a zöld megoldásokra.
Az épületet korszerű hűtő-fűtő és hővisszanyerős szellőztető rendszerrel látják el, a világítást teljes egészében LED-technológia biztosítja, a vízrendszer pedig takarékos csaptelepekkel működik. A tetőn egy 1,5 megawattos napelempark termel majd megújuló energiát, a telephelyen elektromos töltőállomásokat és kerékpártárolókat is kialakítanak.
Fotók: Bús Csaba
Emellett 10 000 négyzetméternyi biodiverz zöldterület is helyet kap a komplexum körül, amely a helyi ökoszisztéma megóvását szolgálja.
Nagyobb, mint az ecseri központ
A Lidl számára nem ismeretlen terep a logisztikai fejlesztés: 2020-ban adták át Ecseren a korábbi legnagyobb hazai raktárbázist, amely 62 000 négyzetméter alapterületű volt és 35 milliárd forintból valósult meg. A kiskunfélegyházi létesítmény azonban ezt is túlszárnyalja: 30 százalékkal nagyobb alapterület, modernebb technológia, és lényegesen magasabb energiahatékonyság jellemzi.
Fejlődési motor a dél-alföldi régió számára
A Lidl új központja stratégiai elhelyezkedésének köszönhetően kiváló közlekedési kapcsolatokat élvez: az M5-ös autópálya közelsége gyors és költséghatékony áruszállítást tesz lehetővé Budapest, Szeged és a határ menti térségek irányába is.
A városvezetés és a kormányzat egyaránt kiemelt jelentőségűnek tartja a fejlesztést. A beruházás nem csupán új munkahelyeket teremt, hanem tartós gazdasági erősödést hozhat a térségnek, miközben a Lidl logisztikai kapacitásai is új szintre lépnek.
