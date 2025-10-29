Ha levillog a rendőr, csak semmi pánik, különben bajba kerülsz

A volánnál mindig ébernek kell lenni. Figyelni kell folyamatosan hátra-előre, balra-jobbra. Ha pedig levillog a rendőr, azonnal cselekednünk kell a megkívánt módon: nyugodtan.

Arra az esetre, ha levillog a rendőr, nagyon fontos tanács, hogy csak semmi pánik. Mutatjuk, mit kell ilyenkor tenni

Fotó: MW / Bencsik Ádám

Levillog a rendőr? Ezt csináld

Többféle módon utasíthat megállásra a rendőr, de a leggyakoribb példa erre az, amikor levillog és az úgynevezett Preston-kürttel – ami a légkürtre hasonlít – hangjelzéssel is él.

– Ha bármikor megkülönböztető fény- és hangjelzést használó jármű érkezését tapasztaljuk, félre kell állni, ahogyan akkor is, amikor a rendőr levillog bennünket – mondta hírportálunknak Füredi András, a kecskeméti Füredi Autósiskola és Képző Központ vezetője. – Ilyenkor nem kell megijedni, nyugodtan félre kell húzódni, és lehúzott ablaknál várni a rendőrt, aki oda fog lépni hozzánk – tette hozzá a közlekedési szakember.

Füredi András arra is felhívta a figyelmet, hogy nem kell kiszállni a kocsiból, amíg azt a rendőr nem kéri. – Ha nincs vaj a sofőr füle mögött, nem fog elmenekülni. Nincs tehát miért félni a hatóságtól, a rendőrök értünk vannak – hangsúlyozta Füredi András.

Miért marad hátul a rendőrautó, miután megállított minket?

Sokakat zavarhat, ha mögötte rendőr megy. Ha pedig levillog és félre kell húzódnunk, mögöttünk is marad a rendőrautó és az egyenruhások onnan fognak hozzánk sétálni. – A hátulról történő megállítás azért biztonságosabb, mert a rendőrautót a többi közlekedő előbb észreveszi. Ha a megállított civil autó lenne hátul, a rendőr pedig elől, az sokkal balesetveszélyesebb lenne. A hátul álló rendőrkocsi tehát a megállított sofőr biztonságát szolgálja – magyarázta Füredi András.