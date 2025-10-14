Teljes felszerelésben mászták meg az ország legmagasabb épületét, kiváló eredményt értek el

Idén 23. alkalommal szervezték meg a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hagyományos lépcsőfutó-bajnokságát. A verseny nemzetközi szinten folyt, Magyarországon felül Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek résztvevők. A dobogósok közé Bács-Kiskun vármegyei tűzoltók is bekerültek.

Idén is megrendezte a Katasztrófavédelem a lépcsőfutó-bajnokságot

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Lépcsőfutó-bajnokság – fel az egekbe!

A katasztrófavédelem országos lépcsőfutó-bajnoksága idén a MOL Campusban kapott helyet, mely 29 emeletével és 143 méteres magasságával az ország legmagasabb irodaépülete. A verseny reggel 9 órakor kezdődött a földszinten. Az indulóknak 754 lépcsőfokot kellett megmászniuk, ami 133,5 méteres magasságkülönbséget jelent – mindezt tűzoltó bevetési védőruhában, légzőkészülékben, légzőálarccal és sisakban, ami 25 kilogrammal nehezítette meg a dolgukat.

Bács-Kiskun is jól szerepelt

A résztvevők egyénileg és párosan indulhattak. Párban külön kitétel volt, hogy a versenyzők nem távolodhatnak el egymástól egy lépcsőfordulónál messzebb. A rangos esemény több számában is jól teljesítettek a Bács-Kiskun megyeiek. Férfi egyéni I. csoportban Torma Barnabás, a Kiskunhalas Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tagja ért el harmadik helyezést, míg a férfi páros youngster II. csoportban a Kiskőrös HTP versenyzői, Bóna Tamás és Tóth Krisztián kaptak ezüstérmet.