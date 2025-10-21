Csillagászati szenzációnak lehetünk tanúi, 1300 éve nem látta emberi szem ezt az üstököst

A Lemmon üstököst 2025 januárjában fedezték fel az arizonai Mount Lemmon Survey kutatói. Először csak egy aszteroidának tűnt, de hamar kiderült, hogy egy hosszú periódusú üstökösről van szó, amely napközelsége miatt enyhén megváltoztatta pályáját. Ez azt jelenti, hogy – ha szerencsénk van – most szabad szemmel is láthatjuk, de több mint egy évezredig nem tér vissza – számolt be az év egyik legszebb égi eseményéről a Tények.

A Lemmon üstökös több mint 1000 után látható újra

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Mikor és merre érdemes figyelni az eget?

A csillagászok szerint az üstökös október 18. körül jelent meg az esti égbolton, és október 15. és 26. között lesz a leglátványosabb, különösen azért, mert ebben az időszakban a Hold sem fogja elnyomni a fényét.

Október 21-én lesz a legközelebb a Földhöz.

lesz a legközelebb a Földhöz. Október 22-én elhalad az Ökörhajcsár csillagkép egyik legismertebb csillaga, az Izar mellett.

elhalad az Ökörhajcsár csillagkép egyik legismertebb csillaga, az Izar mellett. Este 19 óra körül, nyugati irányban, nagyjából 22 fokos magasságban lesz érdemes keresni az égen.

A Tények szerint szakértők azt tanácsolják, hogy ha lehetőségünk van rá, keressünk egy fényszennyezéstől mentes helyet, ahol akadálytalanul láthatjuk az eget. Így akár szabad szemmel is megfigyelhetjük a ritka vendéget, de egy egyszerű távcsővel még szebb látványban lehet részünk.

Mitől zöld a Lemmon üstökös?

A Lemmon üstökös egyik legkülönlegesebb jellemzője a zöldes ragyogása, amit a benne található szénmolekulák okoznak. Ezek a Nap sugárzásától felizzanak, és zöld fényt bocsátanak ki. Ahogy az üstökös egyre közelebb kerül a Naphoz, hosszú ioncsóvája is egyre fényesebbé válik, és több vékony szálra bomolva nyúlik el az égen.

Ne maradj le róla! Hosszú ideig nem lesz hasonló élményben részünk!

A szakemberek szerint a Lemmon üstökös az utóbbi évtizedek egyik legemlékezetesebb égi látványossága lehet. A Svábhegyi Csillagvizsgáló például különleges programokat is szervez, ahol szakértők segítségével lehet megfigyelni az üstököst, és többet megtudni a történetéről, szerkezetéről.