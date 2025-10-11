1 órája
Ezek lettek idén Kecskemét legszebb konyhakertjei – fotók
Kecskeméten, az Őszi Helyi Termék Ünnepen sok kerttulajdonos lehetett büszke kétkezi munkájára. Kihirdették „A legszebb konyhakertek” elnevezésű verseny győzteseit.
Kecskemét városa az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében idén 13. alkalommal csatlakozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű Magyar Örökség Díjas országos programhoz. Az egyesület népszerű rendezvényén, a Helyi Termék Ünnepen derült ki, kik voltak idén a legügyesebbek.
Kiskertek, konyhakertek éltetése
A program alapvető küldetése a kiskertek és a konyhakertek éltetése. A szervezők arra buzdítják a helyi lakosokat, hogy minél több konyhakertet kialakítsanak, műveljenek. A cél, hogy a családok a saját szükségleteik fedezésére termeljenek zöldséget, fűszer- és gyógynövényeket, valamint gyümölcsöt, hozzájárulva ezzel az egészséges és biztonságos táplálkozáshoz.
Több mint kertészkedés
A mozgalom túlmutat egy egyszerű verseny keretein: egy olyan közösségi elismerés, mely bemutatja és méltatja azokat a szorgalmas kertművelőket, akik jelentős energiát fordítanak konyhakertjeik és gyümölcsöseik gondozására. Az Aranyhomok Egyesület felhívására négy kategóriában lehetett pályázni:
- balkon,
- normál,
- zártkert vegyes (zöldség és gyümölcs)
- és közösségi kertek.
Generációkon átívelő kertészkedés
A szervezők elmondták: bár a legtöbb nevező a tapasztalt, idősebb generációt képviselte, ami a kertészek átlagéletkorának emelkedéséhez vezet, fontos látni az örömteli fordulatot: egyre több fiatal család és aktív dolgozó is belevág a kertművelésbe. Az idei versenyen 3 éves volt a legifjabb, míg a legidősebb résztvevő a 82. életévét töltötte be, ami kiválóan tükrözi a mozgalom generációkon átívelő erejét.
A szervezők büszkék arra, hogy az évek során a versenyben résztvevő kertek művelői közös szakmai, közösségi programokat szerveznek. Tartják a kapcsolatot az év során is egymással, tapasztalatot cserélnek a kertművelési technikákról, büszkén mutatják be egymásnak terméseiket.
Védőnövények éve
2025 év a „védőnövények éve” volt: a kertben minél több fajta és többféle védőnövény, zöldség, gyümölcs, fűszer- és gyógynövény legyen, ezért a zsűri kiemelt figyelmet fordított erre.
A zsűri tagjai: Győri András a város főkertésze, Hamzáné Lakó Judit, az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület titkára, a program koordinátora, Kocsis Pál, a Mathiász János Borrend örökös tiszteletbeli nagymestere volt.
A legszebb konyhakerteket díjaztákFotók: Aranyhomok Egyesület
A legszebb konyhakertek értékes nyereményeket kaptak
„A legszebb konyhakertek” kecskeméti eredményhirdetését szombaton tartották meg a Főtéren az XXII. Őszi Helyi Termék Ünnep keretében. A díjazottak részére támogatói díjakat ajánlott fel:
- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete,
- a Hírös Kert Kft.,
- a Gyenes Kertészet,
- a GuMo Kft.
- és a Kállai Márta Díszfaiskola Bt.
Közösségi kert díjazottjai
- KRE – Kaszap Utcai Református Óvoda – „Pöttöm Pedagógia Kertje”
- Első Széchenyivárosi Közösségi Kert- „Mintakert”
- Hunyadivárosi Közösségi Kert – „A sokszínű kert”
- Málnáskert Közösségi Kert – „Generációk kertje”
- Forradalom Utcai Közösségi Kert – „Az élet kertje”
Normál, 50 négyzetméter feletti kategória
- Simon Istvánné – „Biokert”
Zártkert, vegyes kategória
- Bakró Dániel – „Reformkert”
Balkon kategóriában
- Bozóki Jánosné – „Üde, friss balkon”
