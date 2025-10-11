Ezek lettek idén Kecskemét legszebb konyhakertjei – fotók

Kecskemét városa az Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület szervezésében idén 13. alkalommal csatlakozott „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű Magyar Örökség Díjas országos programhoz. Az egyesület népszerű rendezvényén, a Helyi Termék Ünnepen derült ki, kik voltak idén a legügyesebbek.

A legszebb konyhakerteket díjazták Kecskeméten

Fotó: Aranyhomok Egyesület

Kiskertek, konyhakertek éltetése

A program alapvető küldetése a kiskertek és a konyhakertek éltetése. A szervezők arra buzdítják a helyi lakosokat, hogy minél több konyhakertet kialakítsanak, műveljenek. A cél, hogy a családok a saját szükségleteik fedezésére termeljenek zöldséget, fűszer- és gyógynövényeket, valamint gyümölcsöt, hozzájárulva ezzel az egészséges és biztonságos táplálkozáshoz.

Több mint kertészkedés

A mozgalom túlmutat egy egyszerű verseny keretein: egy olyan közösségi elismerés, mely bemutatja és méltatja azokat a szorgalmas kertművelőket, akik jelentős energiát fordítanak konyhakertjeik és gyümölcsöseik gondozására. Az Aranyhomok Egyesület felhívására négy kategóriában lehetett pályázni:

balkon,

normál,

zártkert vegyes (zöldség és gyümölcs)

és közösségi kertek.

Generációkon átívelő kertészkedés

A szervezők elmondták: bár a legtöbb nevező a tapasztalt, idősebb generációt képviselte, ami a kertészek átlagéletkorának emelkedéséhez vezet, fontos látni az örömteli fordulatot: egyre több fiatal család és aktív dolgozó is belevág a kertművelésbe. Az idei versenyen 3 éves volt a legifjabb, míg a legidősebb résztvevő a 82. életévét töltötte be, ami kiválóan tükrözi a mozgalom generációkon átívelő erejét.

A szervezők büszkék arra, hogy az évek során a versenyben résztvevő kertek művelői közös szakmai, közösségi programokat szerveznek. Tartják a kapcsolatot az év során is egymással, tapasztalatot cserélnek a kertművelési technikákról, büszkén mutatják be egymásnak terméseiket.

Védőnövények éve

2025 év a „védőnövények éve” volt: a kertben minél több fajta és többféle védőnövény, zöldség, gyümölcs, fűszer- és gyógynövény legyen, ezért a zsűri kiemelt figyelmet fordított erre.