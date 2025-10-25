Hitel nélkül juthat hozzá a filléres ingatlanokhoz, a mobilház sorsa megpecsételődött

Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kanyarodó autóba rohant a figyelmetlen sofőr, megírtuk, hogy október végén áram nélkül maradnak a tanyák, illetve arról is hírt adtunk, hogy a Street Kitchen összeállította a legjobb kecskeméti éttermek listáját.

Legjobb kecskeméti éttermek a Street Kitchen szerint

Kecskemét gasztronómiai forradalom előtt áll vagy talán már benne is van! A Street Kitchen összeállította a legjobb kecskeméti éttermek listáját, amelyek nemcsak a helyiek, hanem az ország bármely pontjáról érkezők szívét is rabul ejthetik.

100 ezerért is kapni házat a NAV árverésén

A legolcsóbb ingatlanokat itt fogja megtalálni. A NAV filléres árverést tart, ahol a választékok között van családi ház és lakás is! Mindenképp érdemes lecsapni a jó ajánlatokra, melyek hétfőn kerülnek árusításra.

Ez a filléres szuperélelmiszer segíthet, hogy megússzuk a náthát

Ősszel is rácsodálkozhatunk néhány olyan zöldségre, melyet jellemzően tavasszal fogyasztjuk frissen, a hazai földekről. Ilyen például a csemegehagyma. A kecskeméti piacon most is kapható, elérhető áron.

A gyerekek testközelből ismerkedtek az egészségüggyel

A Bács-Kiskun Vármegyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a KSZC Dékáni Árpád Technikum a kiskunhalasi kórházzal együttműködve szervezett négy általános iskola diákjai számára pályaorientációs látogatást. A fiatalok a kórházi látogatás keretében több osztályt is felkerestek, és megnézték a kamara pályaorientációs kampányfilmjét is.

Október végén áram nélkül maradnak a tanyák

Az MVM előre ütemezett karbantartási munkálatai miatt Kiskunfélegyháza több tanyáján ideiglenesen nem lesz áram. Cikkünkben összefoglaltuk az érintett helyszíneket és az áramszünetek pontos időpontjait.

Porrá égett egy mobilház Kiskunmajsán

Szombatra virradó reggelre egy mobilház kapott lángra Kiskunmajsa közelében, Sűrűtajóban. A tűzoltók négy tűzoltógépjárművel oltották el a lángokat.

Kanyarodó autóba rohant a figyelmetlen sofőr

Utoléréses baleset történt szombat délután Kecelen, a Szőlő utca végén. A balesetben egy nyolcéves kislány és egy fiatal nő sérült meg, őket a mentők a halasi kórházba szállították.