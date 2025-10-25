1 órája
Hitel nélkül juthat hozzá a filléres ingatlanokhoz, a mobilház sorsa megpecsételődött
Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy kanyarodó autóba rohant a figyelmetlen sofőr, megírtuk, hogy október végén áram nélkül maradnak a tanyák, illetve arról is hírt adtunk, hogy a Street Kitchen összeállította a legjobb kecskeméti éttermek listáját.
Legjobb kecskeméti éttermek a Street Kitchen szerint
Kecskemét gasztronómiai forradalom előtt áll vagy talán már benne is van! A Street Kitchen összeállította a legjobb kecskeméti éttermek listáját, amelyek nemcsak a helyiek, hanem az ország bármely pontjáról érkezők szívét is rabul ejthetik.
100 ezerért is kapni házat a NAV árverésén
A legolcsóbb ingatlanokat itt fogja megtalálni. A NAV filléres árverést tart, ahol a választékok között van családi ház és lakás is! Mindenképp érdemes lecsapni a jó ajánlatokra, melyek hétfőn kerülnek árusításra.
Ez a filléres szuperélelmiszer segíthet, hogy megússzuk a náthát
Ősszel is rácsodálkozhatunk néhány olyan zöldségre, melyet jellemzően tavasszal fogyasztjuk frissen, a hazai földekről. Ilyen például a csemegehagyma. A kecskeméti piacon most is kapható, elérhető áron.
A gyerekek testközelből ismerkedtek az egészségüggyel
A Bács-Kiskun Vármegyei Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a KSZC Dékáni Árpád Technikum a kiskunhalasi kórházzal együttműködve szervezett négy általános iskola diákjai számára pályaorientációs látogatást. A fiatalok a kórházi látogatás keretében több osztályt is felkerestek, és megnézték a kamara pályaorientációs kampányfilmjét is.
Október végén áram nélkül maradnak a tanyák
Az MVM előre ütemezett karbantartási munkálatai miatt Kiskunfélegyháza több tanyáján ideiglenesen nem lesz áram. Cikkünkben összefoglaltuk az érintett helyszíneket és az áramszünetek pontos időpontjait.
Porrá égett egy mobilház Kiskunmajsán
Szombatra virradó reggelre egy mobilház kapott lángra Kiskunmajsa közelében, Sűrűtajóban. A tűzoltók négy tűzoltógépjárművel oltották el a lángokat.
Kanyarodó autóba rohant a figyelmetlen sofőr
Utoléréses baleset történt szombat délután Kecelen, a Szőlő utca végén. A balesetben egy nyolcéves kislány és egy fiatal nő sérült meg, őket a mentők a halasi kórházba szállították.
A tudomány a téli időszámítás mellett teszi le a voksát
Most hétvégén kell állítanunk az órákat, kezdődik a téli időszámítás. Hogyan áll az óraátállítás ügye, miért van rossz hatással a szervezetre, mennyi a szükséges alvás? Többek között ezekre is választ adott G. Németh György címzetes egyetemi docens, a Magyar Alvás Szövetség elnöke a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Ittasan, jogosítvány nélkül, lejárt műszakival hajtott fának
A baleset péntek este történt Jánoshalmán a Halasi úton, ahol egy benzinkút közelében csapódott fának autójával egy férfi. A helyszínelés során kiderült, hogy a sofőr ittasan vezetett, ráadásul jogosítványa sem volt, valamint a jármű műszaki engedélye is lejárt.
