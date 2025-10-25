5 kecskeméti étterem, amit a Street Kitchen is az ország legjobbjai közé sorolt

Az utóbbi években Kecskemét egyértelműen felkerült a hazai gasztrotérképre. A városban sorra nyílnak a különleges pékségek, bisztrók és tematikus éttermek, ahol a minőségi alapanyag, a vendégszeretet és a kreativitás kéz a kézben jár. Nemrég a Street Kitchen gasztronómiai portál is felfigyelt erre a fejlődésre, és bemutatta a legjobb kecskeméti éttermeket, amelyekért akár külön utazást is megérne tenni.

A Street Kitchen bemutatta a legjobb kecskeméti éttermeket

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Ezek a legjobb kecskeméti éttermek

1. Bazsalikomos Kert – ahol a kovász és a közösség az úr

A Bazsalikomos Kert nemcsak egy pékség, hanem igazi életérzés. Beh Mariann és férje, Patyi Roland egy romos házból varázsoltak közösségi találkozóhelyet, ahol a természetközeli hangulat, a friss kovászos kenyér illata és a házi finomságok teszik felejthetetlenné a reggeleket. A hely hamar Kecskemét egyik legnépszerűbb reggelizőhelyévé vált.

2. MyThai – egzotikus ízek, autentikus élmény

A MyThai étterem tulajdonosai, Váradi Krisztina és férje, Lee, a fővárosból költöztek Kecskemétre, hogy elhozzák a távol-keleti konyha varázsát. A frissen készülő thai és koreai ételek, a házi kimchi, valamint az asztalba épített grillen sült fogások nemcsak különleges gasztroélményt, hanem közösségi eseményt is teremtenek minden vendégnek.

3. Fekete Gólya Étterem – a magyar konyha klasszikusai

A Fekete Gólya Étterem a tradicionális magyar ízek otthona. Balogh Dániel konyhafőnök vezetésével klasszikus alföldi fogásokat kínálnak bőséges adagokban. Nem véletlenül nyerték el a Street Kitchen Guide „Vendéglők és csárdák” kategóriájának első helyét, itt a minőség és a vendégszeretet kéz a kézben jár. A mákos lütyü pedig kötelező desszert!

4. Bor és Garnéla – elegancia és ízek harmóniája

A Bor és Garnéla a kecskeméti piac oldalában működik, és az egyik legizgalmasabb koncepcióval csábítja a vendégeket. Az étlap rövid, de annál izgalmasabb: a garnélás ételeket gondosan válogatott borokkal párosítják. A hely egyik sztárfogása a jambalaya, amely amerikai és ázsiai elemeket kever magyar csavarral.

5. Pillanat Pékség és Kávézó – mediterrán nyugalom a piac fölött

A Pillanat Pékség és Kávézó egy igazi kis oázis a kecskeméti piac felett. Fehér Ákos és felesége, Rózsa a minőségi kovászos pékárukra és a hangulatos teraszra építettek, ahol a vásárlás után egy jó kávé és friss péksütemény mellett pihenhetünk meg.