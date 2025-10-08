1 órája
Elfogták és földre kényszerítették az idegen gépet a kecskeméti vadászgépek
Nagyon komplex feladattal folytatódott a kecskeméti repülőtér katonái és vadászpilótái számára az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat. A JAS–39 Gripen és L–39 NG pilótái légi elfogást és földre kényszerítést hajtottak végre.
A légi elfogás és földre kényszerítés a légtérvédelemért felelős vadászpilóták egyik legfontosabb feladata. Ezt gyakorolták az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár katonái az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) keretein belül.
Az ADHU25 a rendszerváltás óta megvalósuló legnagyobb hazai katonai hadművelet
Az ADHU25 a rendszerváltás óta a legnagyobb katonai gyakorlat hazánkban. A NATO keretek között megvalósuló országvédelmi programban a Magyar Honvédség mellett a 2000 fős tartalékos állomány és más országok is bekapcsolódnak.
Az összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat egyik célkitűzése, hogy áttelepülések segítségével a gyakorlatban teszteljék azt a stratégiai koncepciót, miszerint a Magyar Honvédség az ország bármely pontjáról képes biztosítani hazánk védelmét. Ennek keretein belül a kecskeméti katonák és két Gripen vadászgép kis időre a pápai repülőtérre települt át.
Légi elfogás és földre kényszerítés
Az ADHU védelmi gyakorlat számos izgalmas bevetést tartalmaz a katonák számára. Ilyen volt a kecskeméti katonai repülőtér JAS–39 Gripen és az L–39 NG pilótái által végrehajtott Defector feladat.
A Defector feladat arról szól, hogy hazánk légtérvédelméért felelős vadászgépei elfogják a légtérsértő idegen gépet, és azt földre kényszerítik, majd átvizsgálják.
Miután megtörtént az idegen gép beazonosítása és légi elfogása, jöhet a lekényszerítés. A földre kényszerítés követő tevékenységek összehangolása – az Objektum ügyeletes tiszt irányításával – rendkívül részletes és pontos munkát igényel – írja az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár a Facebook-oldalán.
A nyűgőző felvezeti a gépet, majd jöhet az átvizsgálás
A repülőtér földi személyzete a leszállt repülőgépet „nyűgözi”, vagyis rögzíti, vontatja és mozgatja. A leszállást követően tehát a nyűgőző felvezette a gépet az állóhelyre. Ott az őrség biztosította a környezetet és ellenőrizte az idegen gép pilótáit.
A tűzoltóknak is fontos szerepe van az átvizsgálás során, ugyanis biztosították a leszállást, illetve vegyi- és sugárszennyezés elleni intézkedéseket hajtottak végre. Az egészségügyi szolgálat is helyszíni vizsgálatot tart a Defector feladat során.
Az L–39 NG és a JAS–39 Gripen légi elfogása és földre kényszerítése a forgatókönyv szerint történt meg, a gyakorlatot a kecskeméti katonák sikeresen hajtották végre.