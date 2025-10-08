Elfogták és földre kényszerítették az idegen gépet a kecskeméti vadászgépek

A légi elfogás és földre kényszerítés a légtérvédelemért felelős vadászpilóták egyik legfontosabb feladata. Ezt gyakorolták az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár katonái az Adaptive Hussars 2025 (ADHU25) keretein belül.

Légi elfogás és földre kényszerítés az ADHU25 keretein belül

Fotó: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook-oldala

Az ADHU25 a rendszerváltás óta a legnagyobb katonai gyakorlat hazánkban. A NATO keretek között megvalósuló országvédelmi programban a Magyar Honvédség mellett a 2000 fős tartalékos állomány és más országok is bekapcsolódnak.

Az összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat egyik célkitűzése, hogy áttelepülések segítségével a gyakorlatban teszteljék azt a stratégiai koncepciót, miszerint a Magyar Honvédség az ország bármely pontjáról képes biztosítani hazánk védelmét. Ennek keretein belül a kecskeméti katonák és két Gripen vadászgép kis időre a pápai repülőtérre települt át.

Légi elfogás és földre kényszerítés

Az ADHU védelmi gyakorlat számos izgalmas bevetést tartalmaz a katonák számára. Ilyen volt a kecskeméti katonai repülőtér JAS–39 Gripen és az L–39 NG pilótái által végrehajtott Defector feladat.

A Defector feladat arról szól, hogy hazánk légtérvédelméért felelős vadászgépei elfogják a légtérsértő idegen gépet, és azt földre kényszerítik, majd átvizsgálják.

Miután megtörtént az idegen gép beazonosítása és légi elfogása, jöhet a lekényszerítés. A földre kényszerítés követő tevékenységek összehangolása – az Objektum ügyeletes tiszt irányításával – rendkívül részletes és pontos munkát igényel – írja az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár a Facebook-oldalán.

A nyűgőző felvezeti a gépet, majd jöhet az átvizsgálás

A repülőtér földi személyzete a leszállt repülőgépet „nyűgözi”, vagyis rögzíti, vontatja és mozgatja. A leszállást követően tehát a nyűgőző felvezette a gépet az állóhelyre. Ott az őrség biztosította a környezetet és ellenőrizte az idegen gép pilótáit.

A tűzoltóknak is fontos szerepe van az átvizsgálás során, ugyanis biztosították a leszállást, illetve vegyi- és sugárszennyezés elleni intézkedéseket hajtottak végre. Az egészségügyi szolgálat is helyszíni vizsgálatot tart a Defector feladat során.