Látás hónapja: ezeket kell tennünk, hogy elkerüljük a komolyabb szembetegségek kialakulását – fotók
Október a Látás hónapja. Ennek jegyében tartottak sajtótájékoztatót Kecskeméten, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban, az Egynapos Sebészeti Osztály épületében, ahol évente mintegy 2200 szürkehályog-műtétet végeznek el. A látás hónapja azért is fontos lehet, hogy ebben az időszakban felhívják az emberek figyelmét a szemük egészségének megörzésére.
A Látás hónapja alkalmából szemléletformáló kampányt is hirdet a kórház, a Kecskeméti Járási Egészségfejlesztési Iroda és a Kreatív Formák Alapítvány, hogy felhívják a figyelmet a megelőzésre, a prevencióra, hiszen mi magunk is sokat tehetünk a szemünk egészségéért. Az életkor előrehaladta mellett a helytelen életmód is nagyban hozzájárul a szembetegségek kialakulásához. Emellett elhangzott az is, hogy a kórház törekszik arra, hogy csökkenjen a várólista a szürkehályog-műtétek esetén is.
A szemészeti osztály a kórház egyik büszkesége, a látás hónapja alkamából pedig kiemelten fontos
A sajtótájékoztatón dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója hangsúlyozta: a szemészet kiváló szakemberekből álló, felkészült osztály, a kórház egyik büszkesége. Hatalmas forgalmat bonyolít le, nagyon fontos munkát végeznek az egész vármegye területén a betegek ellátásában. A betegszámok növekedése kórházi szinten egyre nagyobb kihívást jelent. De ez olyan kihívás, amivel szívesen foglalkoznak. Nagyon sok szemészeti műtét folyik a kórház – európai színvonalú – egynapos sebészeti komplexumában. Például a cataracta, azaz szürkehályog műtétek, melyek várólistára kötelezett beavatkozások. A kórház célja, hogy e téren tovább csökkentse a várolistát.
A főigazgató végül megjegyezte: nagy öröm számára, hogy a kórház együttműködhet a Kreatív Formák Alapítvánnyal is, hiszen a rehabilitáció a szemészet terén is nagyon fontos pillér.
A megelőzés nagyon fontos
A sajtótájékoztatón dr. Bagi Anett, a Kecskeméti Járási Egészségfejlesztési Iroda vezetője a közös szemléletformáló kampány kapcsán a megelőzésre, az egészségtudatosságra hívta fel a figyelmet. Négy héten át különböző cikkeket tesznek közzé a szem egészsége, a szűrővizsgálatok, a megelőzések témakörében. Az irodájukban a prevenció jegyében rendszeresen tartanak előadásokat, életmódklubot működtetnek és egyéni tanácsadásra is van lehetőség.
A helytelen életmód károsíthatja a szemet
Dr. Ács Tamás Szemészeti Osztály osztályvezető főorvos először a látás- és szemvizsgálat közötti különbséget pontosította, mert napjainkban sokan nincsenek tisztában vele. Elmondta: a szemész szakorvos a szembetegségeket gyógyítja, arra fókuszál, míg az optometrista végzi a látásellenőrzést, a megfelelő szemüveg-korrekció felírását. Emellett feladata a látásproblémák felismerése, baj esetén pedig a szemészorvoshoz irányítás. Az optometrista egy jól képzett, komoly egészségügyi szakember, akit megtanítanak a szembetegségek felismerésére is.
Ács Tamás hozzátette: a szűrővizsgálatok nagyon fontosak, hiszen mindig sokkal egyszerűbb valamit megelőzni, mint a már kialakult bajt kezelni. A leggyakoribb vagy a legsúlyosabb szembetegségek: a szürkehályog, zöldhályog, szemfenéki meszesedés, azaz makula degeneráció. Ezeknek a legfőbb hajlamosító tényezője az életkor, amit nem lehet befolyásolni, de a megfelelő életmód késleltetheti a kialakulásukat. Rizikó tényező a helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, dohányzás, rosszul beállított cukor, környezeti szennyezések, infravörös sugárzás, UV-sugárzás. Szintén árt a sok monitorhasználat, éppen ezért célszerű legalább 20 percenként felállni, sokat pislogni, szemtornáztatni.
Évente 2200 szürkehályog-műtétet végeznek
Dr. Mészáros János, az Egynapos Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa kifejtette: a legtöbb műtétük szemészeti, ezen belül évente 2200 szürkehályog-műtétet végeznek. A betegeket biztonsággal tudják ellátni úgy, hogy 24 órán belül otthonukba távoznak. A szürkehályog-műtét egy nagyon komoly műtét, melyet az egynapos sebészeten végeznek el, de ezt követően már a szemészeti osztály viszi és kezeli tovább a beteget a járóbeteg-ellátás formájában.
A látássérülteket segítik
Nagy György Éva, a Kreatív Formák Alapítvány szakmai vezetője is bemutatta munkájukat. Az alapítvány a Dél-Alföld régióban a Látássérültek Kreativitási Központját fenntartó szervezet. Gyakran találkoznak olyan személyekkel, akiknek az egészségügyi állapotuk olyan mértékben leromlott már, hogy az életminőségüket akadályozza. Sokszor szembesülnek azzal, hogy a beteg a megelőzés területén nem minden esetben követte azokat az előírásokat, szakmai javaslatokat, amivel talán elkerülhető lett volna a tartós állapotromlás. A céljuk, hogy a hozzájuk fordulóknak próbáljanak segíteni abban, hogy az életüket a lehető legönállóbban érhessék tovább.
Kórházi sajtótájékoztató a látás hóanpja alkalmábólFotók: Sebestyén Ildkó Hajnalka
