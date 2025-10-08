Látás hónapja: ezeket kell tennünk, hogy elkerüljük a komolyabb szembetegségek kialakulását – fotók

A Látás hónapja alkalmából szemléletformáló kampányt is hirdet a kórház, a Kecskeméti Járási Egészségfejlesztési Iroda és a Kreatív Formák Alapítvány, hogy felhívják a figyelmet a megelőzésre, a prevencióra, hiszen mi magunk is sokat tehetünk a szemünk egészségéért. Az életkor előrehaladta mellett a helytelen életmód is nagyban hozzájárul a szembetegségek kialakulásához. Emellett elhangzott az is, hogy a kórház törekszik arra, hogy csökkenjen a várólista a szürkehályog-műtétek esetén is.

A látás hónapja alkalmából a szemünk egészségének megőrzésére hívja fel a figyelmet a kecskeméti kórház orvosai

Fotó: Sebestyén Hajnalka

A szemészeti osztály a kórház egyik büszkesége, a látás hónapja alkamából pedig kiemelten fontos

A sajtótájékoztatón dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója hangsúlyozta: a szemészet kiváló szakemberekből álló, felkészült osztály, a kórház egyik büszkesége. Hatalmas forgalmat bonyolít le, nagyon fontos munkát végeznek az egész vármegye területén a betegek ellátásában. A betegszámok növekedése kórházi szinten egyre nagyobb kihívást jelent. De ez olyan kihívás, amivel szívesen foglalkoznak. Nagyon sok szemészeti műtét folyik a kórház – európai színvonalú – egynapos sebészeti komplexumában. Például a cataracta, azaz szürkehályog műtétek, melyek várólistára kötelezett beavatkozások. A kórház célja, hogy e téren tovább csökkentse a várolistát.

A főigazgató végül megjegyezte: nagy öröm számára, hogy a kórház együttműködhet a Kreatív Formák Alapítvánnyal is, hiszen a rehabilitáció a szemészet terén is nagyon fontos pillér.

A megelőzés nagyon fontos

A sajtótájékoztatón dr. Bagi Anett, a Kecskeméti Járási Egészségfejlesztési Iroda vezetője a közös szemléletformáló kampány kapcsán a megelőzésre, az egészségtudatosságra hívta fel a figyelmet. Négy héten át különböző cikkeket tesznek közzé a szem egészsége, a szűrővizsgálatok, a megelőzések témakörében. Az irodájukban a prevenció jegyében rendszeresen tartanak előadásokat, életmódklubot működtetnek és egyéni tanácsadásra is van lehetőség.

A helytelen életmód károsíthatja a szemet

Dr. Ács Tamás Szemészeti Osztály osztályvezető főorvos először a látás- és szemvizsgálat közötti különbséget pontosította, mert napjainkban sokan nincsenek tisztában vele. Elmondta: a szemész szakorvos a szembetegségeket gyógyítja, arra fókuszál, míg az optometrista végzi a látásellenőrzést, a megfelelő szemüveg-korrekció felírását. Emellett feladata a látásproblémák felismerése, baj esetén pedig a szemészorvoshoz irányítás. Az optometrista egy jól képzett, komoly egészségügyi szakember, akit megtanítanak a szembetegségek felismerésére is.