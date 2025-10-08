október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség megőrzés

1 órája

Látás hónapja: ezeket kell tennünk, hogy elkerüljük a komolyabb szembetegségek kialakulását – fotók

Címkék#Egynapos Sebészeti Osztály#Látás Hónapja#szürkehályog#műtét#megelőzés

Október a Látás hónapja. Ennek jegyében tartottak sajtótájékoztatót Kecskeméten, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházban, az Egynapos Sebészeti Osztály épületében, ahol évente mintegy 2200 szürkehályog-műtétet végeznek el. A látás hónapja azért is fontos lehet, hogy ebben az időszakban felhívják az emberek figyelmét a szemük egészségének megörzésére.

Sebestyén Hajnalka

A Látás hónapja alkalmából szemléletformáló kampányt is hirdet a kórház, a Kecskeméti Járási Egészségfejlesztési Iroda és a Kreatív Formák Alapítvány, hogy felhívják a figyelmet a megelőzésre, a prevencióra, hiszen mi magunk is sokat tehetünk a szemünk egészségéért. Az életkor előrehaladta mellett a helytelen életmód is nagyban hozzájárul a szembetegségek kialakulásához. Emellett elhangzott az is, hogy a kórház törekszik arra, hogy csökkenjen a várólista a szürkehályog-műtétek esetén is.

A látás hónapja alkalmából megrendezett sajtótájékoztatón készült kép
A látás hónapja alkalmából a szemünk egészségének megőrzésére hívja fel a figyelmet a kecskeméti kórház orvosai
Fotó: Sebestyén Hajnalka

A szemészeti osztály a kórház egyik büszkesége, a látás hónapja alkamából pedig kiemelten fontos

A sajtótájékoztatón dr. Óváry Csaba, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház főigazgatója hangsúlyozta: a szemészet kiváló szakemberekből álló, felkészült osztály, a kórház egyik büszkesége. Hatalmas forgalmat bonyolít le, nagyon fontos munkát végeznek az egész vármegye területén a betegek ellátásában. A betegszámok növekedése kórházi szinten egyre nagyobb kihívást jelent. De ez olyan kihívás, amivel szívesen foglalkoznak. Nagyon sok szemészeti műtét folyik a kórház – európai színvonalú – egynapos sebészeti komplexumában. Például a cataracta, azaz szürkehályog műtétek, melyek várólistára kötelezett beavatkozások. A kórház célja, hogy e téren tovább csökkentse a várolistát.

A főigazgató végül megjegyezte: nagy öröm számára, hogy a kórház együttműködhet a Kreatív Formák Alapítvánnyal is, hiszen a rehabilitáció a szemészet terén is nagyon fontos pillér.

A megelőzés nagyon fontos

A sajtótájékoztatón dr. Bagi Anett, a Kecskeméti Járási Egészségfejlesztési Iroda vezetője a közös szemléletformáló kampány kapcsán a megelőzésre, az egészségtudatosságra hívta fel a figyelmet. Négy héten át különböző cikkeket tesznek közzé a szem egészsége, a szűrővizsgálatok, a megelőzések témakörében. Az irodájukban a prevenció jegyében rendszeresen tartanak előadásokat, életmódklubot működtetnek és egyéni tanácsadásra is van lehetőség.

A helytelen életmód károsíthatja a szemet

Dr. Ács Tamás Szemészeti Osztály osztályvezető főorvos először a látás- és szemvizsgálat közötti különbséget pontosította, mert napjainkban sokan nincsenek tisztában vele. Elmondta: a szemész szakorvos a szembetegségeket gyógyítja, arra fókuszál, míg az optometrista végzi a látásellenőrzést, a megfelelő szemüveg-korrekció felírását. Emellett feladata a látásproblémák felismerése, baj esetén pedig a szemészorvoshoz irányítás. Az optometrista egy jól képzett, komoly egészségügyi szakember, akit megtanítanak a szembetegségek felismerésére is.

Ács Tamás hozzátette: a szűrővizsgálatok nagyon fontosak, hiszen mindig sokkal egyszerűbb valamit megelőzni, mint a már kialakult bajt kezelni. A leggyakoribb vagy a legsúlyosabb szembetegségek: a szürkehályog, zöldhályog, szemfenéki meszesedés, azaz makula degeneráció. Ezeknek a legfőbb hajlamosító tényezője az életkor, amit nem lehet befolyásolni, de a megfelelő életmód késleltetheti a kialakulásukat. Rizikó tényező a helytelen táplálkozás, mozgásszegény életmód, dohányzás, rosszul beállított cukor, környezeti szennyezések, infravörös sugárzás, UV-sugárzás. Szintén árt a sok monitorhasználat, éppen ezért célszerű legalább 20 percenként felállni, sokat pislogni, szemtornáztatni.

Évente 2200 szürkehályog-műtétet végeznek

Dr. Mészáros János, az Egynapos Sebészeti Osztály osztályvezető főorvosa kifejtette: a legtöbb műtétük szemészeti, ezen belül évente 2200 szürkehályog-műtétet végeznek. A betegeket biztonsággal tudják ellátni úgy, hogy 24 órán belül otthonukba távoznak. A szürkehályog-műtét egy nagyon komoly műtét, melyet az egynapos sebészeten végeznek el, de ezt követően már a szemészeti osztály viszi és kezeli tovább a beteget a járóbeteg-ellátás formájában. 

A látássérülteket segítik

Nagy György Éva, a Kreatív Formák Alapítvány szakmai vezetője is bemutatta munkájukat. Az alapítvány a Dél-Alföld régióban a Látássérültek Kreativitási Központját fenntartó szervezet. Gyakran találkoznak olyan személyekkel, akiknek az egészségügyi állapotuk olyan mértékben leromlott már, hogy az életminőségüket akadályozza. Sokszor szembesülnek azzal, hogy a beteg a megelőzés területén nem minden esetben követte azokat az előírásokat, szakmai javaslatokat, amivel talán elkerülhető lett volna a tartós állapotromlás. A céljuk, hogy a hozzájuk fordulóknak próbáljanak segíteni abban, hogy az életüket a lehető legönállóbban érhessék tovább.

Kórházi sajtótájékoztató a látás hóanpja alkalmából

Fotók: Sebestyén Ildkó Hajnalka

 

 Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu