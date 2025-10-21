Húsz éve kampányolnak érte, mégis sokan félvállról veszik – a tisztán látás nem luxus

A látásunk az egyik legfontosabb érzékszervünk, mégis sokan csak akkor fordulnak szakemberhez, ha már baj van. A látás hónapja kampány célja éppen az, hogy a megelőzésre és a rendszeres szemvizsgálatra ösztönözze az embereket. A Rádió 1 Gong stúdiójában Faragó Miklós beszélgetett Homoki Imrével arról, miért érdemes évente legalább egyszer ellenőriztetni látásunkat, és hogyan változott meg az optikai szakma az elmúlt húsz évben.

A látás hónapja alkamából Homok Imrét kérdeztük

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Húsz éve a látás hónapja

A látás hónapja immár két évtizedes múltra tekint vissza. Homoki Imre elmondta, hogy ez egy kifejezetten magyar kezdeményezés, amely Európában is egyedülálló. Az akcióban idén is több mint háromszáz optika vesz részt, ahol ingyenes látásellenőrzéssel és személyre szabott tanácsadással várják az érdeklődőket.

A kampány idején a meglévő szemüvegek állapotát, lencséjét és a látásélességet vizsgálják. Ha valaki nem lát 100 százalékosan, további időpontot kaphat egy részletes, szakorvosi vizsgálatra. „A cél, hogy senki se féljen betérni egy optikába – akár panasz nélkül is érdemes évente egyszer ellenőriztetni a szemünket” – hangsúlyozta Homoki Imre.

Új technológiák a gyerekek látásának védelmében

Az interjúban szó esett egy különleges programról is, amely a rövidlátó gyerekek dioptriájának növekedését képes lassítani, sőt akár megállítani. Ez egy japán technológián alapuló, speciális lencserendszer, amely fél évente finomhangolt ellenőrzést igényel, a szülők pedig kedvező áron juthatnak hozzá.

Üvegről műanyagra – megváltozott a szemüvegek világa

Húsz éve az emberek többsége még „SZTK-s szemüveget” viselt, ma viszont a szemüveg már divatkiegészítőnek számít. A modern műanyag lencsék könnyebbek, tartósabbak és kényelmesebbek. „Ma már nem ciki szemüveget hordani, sőt, sokan dioptria nélkül, csak a kékfényszűrés miatt is viselnek szemüveget” – mondta a FUSIO Optika tulajdonosa.

A szemüveg ma már életminőség-javító eszköz

A digitális eszközök használata komoly megterhelést jelent a szemnek. A kékfényszűrős lencsék csökkentik a szemfáradtságot és a szemszárazságot, ami különösen azoknak hasznos, akik naponta több órát töltenek monitor előtt.