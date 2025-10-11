Színes programokkal debütált a Lakótelepi Sokadalom Kiskunfélegyházán – fotók, videó

A Lakótelepi Sokadalom délután egy hangulatos felvonulással kezdődött pénteken Kiskunfélegyházán. Mazsorett táncosok, babakocsis szülők, rollerező, bicikliző és kisautóval guruló gyerekek, valamint gyalogosok kísérték a menetet a rendezvény helyszínére. A közös vonulás már önmagában is jó hangulatot teremtett, megalapozva a délután eseményeit.

Felvonulással kezdődött a Lakótelepi Sokadalom

Fotó: Vajda Piroska

Tehetséges gyerekek a színpadon

A felvonulás után a színpadi produkciók vették át a főszerepet: a Darvas-iskola diákjai, valamint a lakótelepi bölcsőde és óvoda kicsinyei léptek fel. A gyerekek táncos, zenés és színpadi produkciókat mutattak be, amelyek nagy sikert arattak a közönség körében.

Kicsiknek és nagyoknak is jutott élmény

A Lakótelepi Sokadalom célja az volt, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedves elfoglaltságot. A szervezők gondoskodtak róla, hogy a programok valóban 0-tól 99 éves korig mindenkinek szórakozást nyújtsanak. A látogatók részt vehettek kézműves foglalkozásokon, kipróbálhatták a pónilovaglást, a fajátszóteret, valamint sportvetélkedőkön is megmérethették magukat.

Két koncert koronázta meg Lakótelepi Sokadalom programjait

A rendezvényt két zenei fellépés is színesítette. Először a fiatal, tehetséges gimnazistákból és egyetemistákból álló The Cabinet zenekar lépett színpadra, majd Fekete Jenő és barátai gondoskodtak a jó hangulatról.

Finom falatok jó ügyért

Amíg a gyerekek játszottak, a szülők és pedagógusok házi készítésű finomságokkal vendégelték meg a résztvevőket. A süteményekből, italokból és egyéb finomságokból befolyt adományokat a rendezvény költségeinek fedezésére fordították a szervezők.