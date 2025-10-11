1 órája
Színes programokkal debütált a Lakótelepi Sokadalom Kiskunfélegyházán – fotók, videó
Több százan vettek részt a pénteken első alkalommal megrendezett Lakótelepi Sokadalmon, amelyet a Kiskunfélegyházi Darvas Általános Iskola szervezett, hogy közelebb hozza egymáshoz a lakótelepen élő családokat, és tartalmas, közösségi élményt nyújtson számukra. Bár az időjárás nem kedvezett a Lakótelepi Sokadalomnak, az érdeklődők a szeles időben is jól szórakoztak.
A Lakótelepi Sokadalom délután egy hangulatos felvonulással kezdődött pénteken Kiskunfélegyházán. Mazsorett táncosok, babakocsis szülők, rollerező, bicikliző és kisautóval guruló gyerekek, valamint gyalogosok kísérték a menetet a rendezvény helyszínére. A közös vonulás már önmagában is jó hangulatot teremtett, megalapozva a délután eseményeit.
Tehetséges gyerekek a színpadon
A felvonulás után a színpadi produkciók vették át a főszerepet: a Darvas-iskola diákjai, valamint a lakótelepi bölcsőde és óvoda kicsinyei léptek fel. A gyerekek táncos, zenés és színpadi produkciókat mutattak be, amelyek nagy sikert arattak a közönség körében.
Kicsiknek és nagyoknak is jutott élmény
A Lakótelepi Sokadalom célja az volt, hogy minden korosztály megtalálja a számára kedves elfoglaltságot. A szervezők gondoskodtak róla, hogy a programok valóban 0-tól 99 éves korig mindenkinek szórakozást nyújtsanak. A látogatók részt vehettek kézműves foglalkozásokon, kipróbálhatták a pónilovaglást, a fajátszóteret, valamint sportvetélkedőkön is megmérethették magukat.
Két koncert koronázta meg Lakótelepi Sokadalom programjait
A rendezvényt két zenei fellépés is színesítette. Először a fiatal, tehetséges gimnazistákból és egyetemistákból álló The Cabinet zenekar lépett színpadra, majd Fekete Jenő és barátai gondoskodtak a jó hangulatról.
Finom falatok jó ügyért
Amíg a gyerekek játszottak, a szülők és pedagógusok házi készítésű finomságokkal vendégelték meg a résztvevőket. A süteményekből, italokból és egyéb finomságokból befolyt adományokat a rendezvény költségeinek fedezésére fordították a szervezők.
Lakótelepi Sokadalom KiskunfélegyházánFotók: Vajda Piroska
Együtt a közösségért
A Lakótelepi Sokadalom a Darvas Általános Iskola diákjai, szülői közössége, pedagógusai és a társintézmények összefogásával jött létre.
„A rendezvény bebizonyította, hogy milyen sokat tud adni egy jól szervezett, közös esemény a közösségnek” – mondta el hírportálunknak Jankovszki Zoltánné, a Darvas-iskola igazgatója.
