1 órája
Lakiteleken is méltatták az 1956-os forradalom hőseit – fotók
Október 23-án tartották meg Lakitelek hagyományos községi megemlékezését az 1956-os kopjafánál. Az ünnepségen részt vett Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, Németh Szilárd, a rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos, valamint Lenkei Róbert, a vármegyei közgyűlés tagja.
A megemlékezést Olajos István, az Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatója nyitotta meg, majd Madari Róbert. Lakitelek polgármestere mondott beszédet, aki szerint 1956 nem csupán fegyveres küzdelem volt, hanem az emberség, a bátorság és az összefogás ünnepe is.
Műveikben is a forradalom szellemét őrizték – így emlékeztek vissza Lakiteleken
Lezsák Sándor felidézte, hogy 1989-ben állították fel a megemlékezés helyszínéül szolgáló kopjafát, és megemlékezett két nemrég elhunyt költő barátjáról, Buda Ferencről és Ágh Istvánról, akik életükben és műveikben is a forradalom szellemét őrizték.
Németh Szilárd beszédében a hősök bátorságát és a nemzeti egység fontosságát méltatta. Felidézte a kommunista diktatúra elnyomását, és kiemelte: „1956-ban a magyar nép nemet mondott a zsarnokságra, ma pedig gazdasági és ideológiai nyomás ellen kell megőriznünk függetlenségünket.” A politikus szerint a szabadság minden nemzedék számára újra és újra megvédendő érték, amelynek alapja a hit, a család és a közösség ereje.
Lakiteleki megemlékezés az 1956-os forradalom hőseireFotók: Ujvári Sándor
Átadák a Kátay ösztöndíjat
Az ünnepségen átadták az idei Kátay Zoltán-ösztöndíjat, amelyet Erdélyi Melinda vehetett át tudományos és kulturális munkásságáért.
A Kátay-ösztöndíj olyan fiatal kutatókat ismer el, akik munkájukban a tudományos mélységet a kulturális nyitottsággal és közösségi elkötelezettséggel ötvözik.
A díjazott laudációját dr. Kisfaludy-Bak Judit mondta el. Mint elhangzott, Melinda tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán kezdte, ahol turkológusként doktori fokozatot szerzett, másoddiplomáját az irodalom és kultúratudomány területén szerezte, színháztudományra szakosodva. Doktori disszertációjában a török nyelvű színjátszás és a nemzeti identitás összefonódását vizsgálta, olyan kérdéseket feszegetve, melyekhez hasonló megközelítés korábban nem született. A díjat Lezsák Sándor és dr. Kisfaludy-Bak Judit adta át.
Kiállítás a külhoni magyarság tevékenységéről
Az ünnepség reggelén a plébánia kerítésén 30 tablóból álló szabadtéri kiállítás nyílt, amelyet dr. Messik Miklós, a Magyar Emlékekért a Világban Közhasznú Egyesület elnöke ajánlott fel.
A tárlat a külhoni magyarság emlékezetmegőrző tevékenységét mutatja be, felidézve a határokon túl őrzött magyar kulturális és történelmi értékeket. Dr. Messik Miklós az ünnepség keretében röviden bemutatta az egyesület munkáját és célkitűzéseit. Mint elmondta, a szervezet idegen nyelvterületeken, a történelmi Magyarország határain túl található magyar vonatkozású emlékek és emlékhelyek feltárását, regisztrálását és bemutatását végzi.
Tevékenységük célja, hogy hozzájáruljanak a magyar kulturális örökség megőrzéséhez, az egészséges nemzeti öntudat erősítéséhez, valamint a külhoni magyarság és a történelmi diaszpóra kapcsolatainak feltérképezéséhez.
A megemlékezésen a lakiteleki általános iskola diákjai verses-zenés műsorral tisztelegtek az 1956-os hősök előtt. A rendezvény zárásaként a résztvevők koszorút helyeztek el az emlékműnél.
