Lakiteleken is méltatták az 1956-os forradalom hőseit – fotók

A megemlékezést Olajos István, az Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatója nyitotta meg, majd Madari Róbert. Lakitelek polgármestere mondott beszédet, aki szerint 1956 nem csupán fegyveres küzdelem volt, hanem az emberség, a bátorság és az összefogás ünnepe is.

Lakiteleken is az 1956-os forradalomra emlékeztek

Fotó: Ujvári Sándor

Műveikben is a forradalom szellemét őrizték – így emlékeztek vissza Lakiteleken

Lezsák Sándor felidézte, hogy 1989-ben állították fel a megemlékezés helyszínéül szolgáló kopjafát, és megemlékezett két nemrég elhunyt költő barátjáról, Buda Ferencről és Ágh Istvánról, akik életükben és műveikben is a forradalom szellemét őrizték.

Németh Szilárd beszédében a hősök bátorságát és a nemzeti egység fontosságát méltatta. Felidézte a kommunista diktatúra elnyomását, és kiemelte: „1956-ban a magyar nép nemet mondott a zsarnokságra, ma pedig gazdasági és ideológiai nyomás ellen kell megőriznünk függetlenségünket.” A politikus szerint a szabadság minden nemzedék számára újra és újra megvédendő érték, amelynek alapja a hit, a család és a közösség ereje.