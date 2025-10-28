Erre figyelj gyertyagyújtáskor – tippek a tűzesetek elkerüléséhez Halottak napján

Mire figyeljünk? Hogyan kerülhető el a lakástűz, temetői tűz, miközben szeretteinkre emlékezünk gyertyafény mellett? Ezekről és a 2025-ös esztendő első kilenc hónapjában történt lakástüzekről szólt Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Lakástűz alapos odafigyeléssel elkerülhető az ünnepek alatt

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Temetőkbe is gyakran mennek a tűzoltók

Az egész országban, így Bács-Kiskun vármegyében is Halottak napja környékén sokan gyújtanak gyertyát azokért, akik már nem lehetnek közöttünk. Nemcsak a temetőben, hanem otthonukban is. Emellett ezen a héten egyre több halloweeni töklámpás is készül, égő gyertyával díszítve. A tapasztalatokról adott számot először is Kovács Andrea szóvívő.

– Sajnos nem telik el úgy év, hogy a tűzoltókat ne riasztanák temetőkben keletkezett tüzekhez, vagy olyan lakástüzekhez, amelyeket kegyeleti gyertyák okoznak. A korábbi évek statisztikái alapján elmondható: volt olyan eset, amikor temetőben a száraz növényzetgyűjtők gyulladtak ki. Akadt olyan eset is, amikor az épületben az asztalra vagy az ablakpárkányra helyezett mécses okozott tüzet. Szerencsés esetben az ott tartózkodók időben észreveszik, és tudnak segítséget kérni. Ha valaki tüzet észlel, akkor egyből kérjen segítséget a 112-es segélykérőn. Temetőben értesítse a biztonsági szolgálatot, személyzetet – sorolta a szakember, majd összegezte, mi mindenre érdemes figyelni, hogy elkerüljük a bajt akár a temetőben, akár otthon.

Temetői megemlékezésekhez jó tanácsok

Temetők tekintetében érdemes első körben a sírhely környezetét megtisztítani a száraz falevelektől , elszáradt koszorúktól és virágoktól, melyek könnyen meggyulladhatnak a mécsesektől.

, elszáradt koszorúktól és virágoktól, melyek könnyen meggyulladhatnak a mécsesektől. Hőálló mécsestartókban lévő mécsest gyújtsunk meg a sírokon , így a lángok nem tudnak kicsapni belőle.

, így a lángok nem tudnak kicsapni belőle. A mécsesek körül ne legyen semmilyen éghető anyag , stabilan álljon, ne tudjon felborulni, hiszen az éghető anyagokon nagyon gyorsan továbbterjednek a lángok.

, stabilan álljon, ne tudjon felborulni, hiszen az éghető anyagokon nagyon gyorsan továbbterjednek a lángok. A nyílt láng használata miatt, mind a mécseseket, mind gyertyákat oltsuk el , mikor eljövünk a síroktól. Ajánlottak az elektromos, LED-es mécsesek, melyek nagyon szép hangulatot tudnak teremteni ebben az időszakban, de nem gyúlékonyak.

, mikor eljövünk a síroktól. Ajánlottak az elektromos, LED-es mécsesek, melyek nagyon szép hangulatot tudnak teremteni ebben az időszakban, de nem gyúlékonyak. A temetőkben, ha hulladékgyűjtőbe dobunk gyufát, vagy elhasznált mécsest, győződjünk meg arról, hogy ezeket jól eloltottuk.

Otthoni gyertyagyújtáshoz fontos tudnivalók

Égő mécsest, gyertyát ne tegyünk túl közel éghető anyaghoz.

Biztos, stabil helyre helyezzük el a mécseseket, ne tudjon gyorsan felborulni.

Figyeljünk arra, ha kisgyermek van a környezetben, akkor ő se tudja ezeket elérni, mert ez is gyorsan problémához vezethet.

A mécseseket, gyertyákat tűzálló tálra helyezzük, így ha felborulna a tűzálló tálca megakadályozhatja a lángok gyors továbbterjedését.

Felügyelet nélkül soha ne hagyjuk a mécseseket, gyertyákat. Amikor kimegyünk a szobából, elmegyünk otthonról, fújjuk el valamennyit.

Akik Halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, ügyeljenek arra, hogy az ne tudjon felborulni. Kültéren lévő töklámpások környezetét is tisztítsuk meg, különösen a lehullott falevelektől.

A töklámpásnál jó megoldás lehet, ha gyertya vagy mécses helyett elemes LED izzókat teszünk. Ugyanúgy szép, de nem veszélyes

Idén már rengeteg lakástűz volt

Kovács Andrea, a Katasztrófavédelem szóvivője a beszélgetés második részében az idei év első kilenc hónapjában bekövetkezett lakástüzeiről is beszámolt.