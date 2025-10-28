30 perce
Erre figyelj gyertyagyújtáskor – tippek a tűzesetek elkerüléséhez Halottak napján
A Mindenszentek, a Halottak napja nemcsak az elhunyt szeretteink iránti tiszteletről, kegyeleti megemlékezésről szól. Sajnos vannak családok, ahol lakástűzről is. Sőt, a temetőkben is keletkezhetnek figyelmetlenségből tüzek. Ezek azonban mindig gondatlanság miatt fordulnak elő.
Mire figyeljünk? Hogyan kerülhető el a lakástűz, temetői tűz, miközben szeretteinkre emlékezünk gyertyafény mellett? Ezekről és a 2025-ös esztendő első kilenc hónapjában történt lakástüzekről szólt Kovács Andrea, a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Temetőkbe is gyakran mennek a tűzoltók
Az egész országban, így Bács-Kiskun vármegyében is Halottak napja környékén sokan gyújtanak gyertyát azokért, akik már nem lehetnek közöttünk. Nemcsak a temetőben, hanem otthonukban is. Emellett ezen a héten egyre több halloweeni töklámpás is készül, égő gyertyával díszítve. A tapasztalatokról adott számot először is Kovács Andrea szóvívő.
– Sajnos nem telik el úgy év, hogy a tűzoltókat ne riasztanák temetőkben keletkezett tüzekhez, vagy olyan lakástüzekhez, amelyeket kegyeleti gyertyák okoznak. A korábbi évek statisztikái alapján elmondható: volt olyan eset, amikor temetőben a száraz növényzetgyűjtők gyulladtak ki. Akadt olyan eset is, amikor az épületben az asztalra vagy az ablakpárkányra helyezett mécses okozott tüzet. Szerencsés esetben az ott tartózkodók időben észreveszik, és tudnak segítséget kérni. Ha valaki tüzet észlel, akkor egyből kérjen segítséget a 112-es segélykérőn. Temetőben értesítse a biztonsági szolgálatot, személyzetet – sorolta a szakember, majd összegezte, mi mindenre érdemes figyelni, hogy elkerüljük a bajt akár a temetőben, akár otthon.
Temetői megemlékezésekhez jó tanácsok
- Temetők tekintetében érdemes első körben a sírhely környezetét megtisztítani a száraz falevelektől, elszáradt koszorúktól és virágoktól, melyek könnyen meggyulladhatnak a mécsesektől.
- Hőálló mécsestartókban lévő mécsest gyújtsunk meg a sírokon, így a lángok nem tudnak kicsapni belőle.
- A mécsesek körül ne legyen semmilyen éghető anyag, stabilan álljon, ne tudjon felborulni, hiszen az éghető anyagokon nagyon gyorsan továbbterjednek a lángok.
- A nyílt láng használata miatt, mind a mécseseket, mind gyertyákat oltsuk el, mikor eljövünk a síroktól. Ajánlottak az elektromos, LED-es mécsesek, melyek nagyon szép hangulatot tudnak teremteni ebben az időszakban, de nem gyúlékonyak.
- A temetőkben, ha hulladékgyűjtőbe dobunk gyufát, vagy elhasznált mécsest, győződjünk meg arról, hogy ezeket jól eloltottuk.
Otthoni gyertyagyújtáshoz fontos tudnivalók
- Égő mécsest, gyertyát ne tegyünk túl közel éghető anyaghoz.
- Biztos, stabil helyre helyezzük el a mécseseket, ne tudjon gyorsan felborulni.
- Figyeljünk arra, ha kisgyermek van a környezetben, akkor ő se tudja ezeket elérni, mert ez is gyorsan problémához vezethet.
- A mécseseket, gyertyákat tűzálló tálra helyezzük, így ha felborulna a tűzálló tálca megakadályozhatja a lángok gyors továbbterjedését.
- Felügyelet nélkül soha ne hagyjuk a mécseseket, gyertyákat. Amikor kimegyünk a szobából, elmegyünk otthonról, fújjuk el valamennyit.
- Akik Halloweent ünnepelnek és töklámpást készítenek, ügyeljenek arra, hogy az ne tudjon felborulni. Kültéren lévő töklámpások környezetét is tisztítsuk meg, különösen a lehullott falevelektől.
- A töklámpásnál jó megoldás lehet, ha gyertya vagy mécses helyett elemes LED izzókat teszünk. Ugyanúgy szép, de nem veszélyes
Idén már rengeteg lakástűz volt
Kovács Andrea, a Katasztrófavédelem szóvivője a beszélgetés második részében az idei év első kilenc hónapjában bekövetkezett lakástüzeiről is beszámolt.
– Az elmúlt 9 hónapban 266 lakóépület gyulladt ki, a keletkezési okoknál vezető helyen szerepel az elektromos probléma és a nyílt láng használata. Ez utóbbihoz tartozik a gyertya, a mécses, a dohányzás, és a sütés-főzés is. Előfordul, hogy valaki ott felejti az ételt, és ebből keletkezik tűz, hiszen a tűzhely környékén nagyon sok éghető anyag van, a konyharuha, a függöny, a dekorációs tárgyak, berendezési bútorok, és nagyon rövid idő alatt, nagyon gyorsan terjed a tűz – jegyezte meg a szakember, majd további érdekességet is megosztott.
Füstérzékelővel elkerülhető a nagyobb baj
A füstérzékelő előnyeiről egész évben hallhatunk, ennek ellenére nem mindenki szereli fel az akár életet is mentő készüléket.
– Ennél a 266 tűzzel érintett lakóháznál sajnos egyik esetben sem volt füstérzékelő, holott ezek a készülékek életeket és anyagi javakat mentenek. A tüzet már annak keletkezésekor hangos jelzéssel, sípolással jelzik, hiszen a tüzek kezdeti szakaszában már van füst. Akár nappal, akár éjszaka, de egy nagyon éles, erős hangot ad ki, így alvás közben is felébrednek a bent alvók. Minél hamarabb jelzi a készülék a tüzet, annál nagyobb az esély arra, hogy el tudjuk oltani. Egy kezdeti tűznél még nincsenek nagy lángok Saját testi épségét azonban senki ne kockáztassa, meneküljön és hívjon segítséget, értesítse a tűzoltókat – hangsúlyozta Kovács Andrea.
