Ezek a 2025. szeptember 12. és szeptember 27. közötti lajosmizsei anyakönyvi hírek.

Lajosmizsei anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: 2025. 09. 12-27. között: Bán Attila és Jobbágy Diána, Tóth János és Krilov Mariann, Harangozó Bence János és Puskás Noémi, Mészáros László és Nagy Adrienn, Répás Gábor és Hegedűs Edina, Kramalics Tamás és Váradi Anita, Urbán Krisztián és Koller Noémi, Csorba Tamás és Csermely Zsófia, Almási Zoltán és Fekete Dóra, Cseh Szilamér és Szívós Mariann.