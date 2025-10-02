2 órája
Lajosmizsei anyakönyvi hírek
Cikkünkből megtudhatja, kik kötöttek házasságot szeptember 12. és szeptember 27. között. Íme a legfrissebb lajosmizsei anyakönyvi hírek.
Ezek a 2025. szeptember 12. és szeptember 27. közötti lajosmizsei anyakönyvi hírek.
Lajosmizsei anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: 2025. 09. 12-27. között: Bán Attila és Jobbágy Diána, Tóth János és Krilov Mariann, Harangozó Bence János és Puskás Noémi, Mészáros László és Nagy Adrienn, Répás Gábor és Hegedűs Edina, Kramalics Tamás és Váradi Anita, Urbán Krisztián és Koller Noémi, Csorba Tamás és Csermely Zsófia, Almási Zoltán és Fekete Dóra, Cseh Szilamér és Szívós Mariann.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!