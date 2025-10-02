október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szeptember

2 órája

Lajosmizsei anyakönyvi hírek

Címkék#anyakönyv#ANYAKÖNYVI HÍREK#házasságkötés

Cikkünkből megtudhatja, kik kötöttek házasságot szeptember 12. és szeptember 27. között. Íme a legfrissebb lajosmizsei anyakönyvi hírek.

Mester-Horváth Nikolett

Ezek a 2025. szeptember 12. és szeptember 27. közötti lajosmizsei anyakönyvi hírek.

Lajosmizsei anyakönyvi hírek
Lajosmizsei anyakönyvi hírek
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Lajosmizsei anyakönyvi hírek

Házasságot kötöttek: 2025. 09. 12-27. között: Bán Attila és Jobbágy Diána, Tóth János és Krilov Mariann, Harangozó Bence János és Puskás Noémi, Mészáros László és Nagy Adrienn, Répás Gábor és Hegedűs Edina, Kramalics Tamás és Váradi Anita, Urbán Krisztián és Koller Noémi, Csorba Tamás és Csermely Zsófia, Almási Zoltán és Fekete Dóra, Cseh Szilamér és Szívós Mariann.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu