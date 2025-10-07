október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Teszt

2 órája

Ez a kvíz kifog a legtöbb emberen – te vajon hány kérdésre tudod a választ?

Címkék#szórakoztató#műveltségi kvízek#kvíz#teszt

Történelem, irodalom, földrajz és egy csipetnyi Bács-Kiskun. Ebben a könnyed, tízkérdéses kvízben most bárki letesztelheti, mennyire jártas a nagyvilág és a haza kérdéseiben.

Nagy Mária Lilla

Egy szórakoztató műveltségi kvízzel készültünk olvasóinknak, amelyben nemcsak a klasszikus iskolai tudásra, hanem egy kis helyismeretre is szükség lesz. A kérdések között megtalálhatók az örök kedvencek – például ki írta a Pál utcai fiúkat, vagy hány fokos a derékszög –, de akad olyan is, ami Bács-Kiskun vármegye értékeit idézi fel.

Műveltségi kvízhez illusztráció
Töltsd ki ezt a kvízt, hogy kiderüljön, hány kérdésre tudod a helyes választ
Forrás:  Shutterstock / Illusztráció

Műveltségi kvíz

Nem kell lexikonokat bújni, elég, ha kíváncsi vagy és szereted próbára tenni magad! Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, hány kérdésre tudod a helyes választ. Ha pedig tetszett, akkor nézd meg további tesztjeinket is!

1.
Ki festette a Mona Lisát?
2.
Melyik Magyarország leghosszabb folyója?
3.
Melyik híres épület található Kecskeméten, és szecessziós stílusáról ismert?
4.
Melyik ország fővárosa Lisszabon?
5.
Ki írta a „Pál utcai fiúk” című regényt?
6.
Hány fokos a derékszög?
7.
Melyik világhírű magyar származású tudós kapott Nobel-díjat a C-vitamin felfedezéséért?
8.
Melyik város híres a halászléjéről Bács-Kiskun vármegyében?
9.
Mi a fővárosa Olaszországnak?
10.
Ki volt az egyetlen aradi vértanú, akit nem végeztek ki, hanem börtönben hunyt el?

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu