Ez a kvíz kifog a legtöbb emberen – te vajon hány kérdésre tudod a választ?
Történelem, irodalom, földrajz és egy csipetnyi Bács-Kiskun. Ebben a könnyed, tízkérdéses kvízben most bárki letesztelheti, mennyire jártas a nagyvilág és a haza kérdéseiben.
Egy szórakoztató műveltségi kvízzel készültünk olvasóinknak, amelyben nemcsak a klasszikus iskolai tudásra, hanem egy kis helyismeretre is szükség lesz. A kérdések között megtalálhatók az örök kedvencek – például ki írta a Pál utcai fiúkat, vagy hány fokos a derékszög –, de akad olyan is, ami Bács-Kiskun vármegye értékeit idézi fel.
Műveltségi kvíz
Nem kell lexikonokat bújni, elég, ha kíváncsi vagy és szereted próbára tenni magad! Töltsd ki a kvízt, és derítsd ki, hány kérdésre tudod a helyes választ. Ha pedig tetszett, akkor nézd meg további tesztjeinket is!
