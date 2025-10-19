1 órája
Kutyatámadás híre rázta meg a város lakóit, egy 14 éves gyermeket keres a rendőrség
Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy bedrogozott fiatalokat kapott el a rendőrség, írtunk arról is, hogy elkezdődik az utcanévtáblák cseréje Kiskőrösön, illetve a halasi kutyatámadásról is beszámoltunk.
Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy egy fiatal fiút keres a rendőrség, Csányi Sándor adott hírportálunknak interjút, illetve egy brutális kutyatámadásról is olvashat.
Kutyatámadás sokkolta a halasiakat, megvadult ebek egy idős nő házi kedvencére rontottak
Két német juhászkutya támadt egy harmadik kutyára szombat reggel Kiskunhalason. A kutyatámadás a Felsővárosi Általános Iskola közelében történt. A megtámadott ebet a gazdája sétáltatta, amikor a másik két kutya rátámadt.
Csányi József: A történtek után még nagyobb lendülettel szeretném folytatni a munkámat
Júliusi lemondása után ismét megmérette magát az időközi polgármester-választáson a korábbi városvezető. Csányi József fölényes szavazattöbbséggel meg is nyerte a választást Kiskunfélegyházán. A régi-új polgármestert az elmúlt hónapok történéseiről és a jövőbeni terveiről kérdeztük.
Bedrogozva ültek autóba a fiatalok, rendőrkutya vizsgálta át a járművüket
Nem tudták leplezni zavart viselkedésüket a fiatalok. A rendőröknek azonnal szemet szúrt, hogy valami nincs rendben.
Körözi a rendőrség Kucsera Gábort, nagy erőkkel keresik
Elkezdődik az utcanévtáblák cseréje Kiskőrösön, itt a pontos ütemterv
Az utcanevek és házszámok feltüntetése nem csupán kötelező, létfontosságú is lehet. Utcanévtábla-csere lesz Kiskőrösön a jövő héttől.
Évente szőlőtőkék ezreit pusztítja el a láthatatlan kártevő, mi engedtük be az országba
A szőlőkabóca terjeszti a szőlő legveszélyesebb betegségét, ami jelenleg óriási károkat okoz a termelőknek. Az aranyszínű sárgaság terjesztéséért azonban nem csak a rovar a felelős, hanem nagy részben az emberek is.
Ismerős dallamok csendülnek fel hétfő este, visszatér a képernyőre a Legyen Ön is milliomos!
Október 20-tól új epizódokkal folytatódik a népszerű kvízműsor. Visszatér a képernyőre a Legyen Ön is milliomos! – új részekkel és hatalmas téttel.
Soha ennyien nem vonultak még, szüreti rekord született Nyárlőrincen
Nagy mulatságot rendeztek a hétvégén Nyárlőrincen. Az idei szüreti felvonulást nem a megszokott időben tartották, hanem sokkal később. Talán ennek köszönhető az, hogy a mostani rendezvényen rekordszámú fogat és lovas vett részt.
Túlélőkalauz ebéd utánra, 7 bevált módszer a kajakóma ellen
Ismeri azt az érzést, amikor a finom ebéd után hirtelen elnehezül a teste, és legszívesebben lefeküdne aludni? Az ebéd utáni kajakóma nem a lustaság jele, hanem a szervezet természetes reakciója, de van rá megoldás!
Húsz év után újra tamburák szóltak a templomban, bunyevácok és horvátok ünnepeltek
Gazdag programmal várta az érdeklődőket a bácsalmási Bunyevác–Horvátok Egyesülete szombaton délután. A szentmise igazi meglepetést tartogatott.
