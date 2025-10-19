Kutyatámadás híre rázta meg a város lakóit, egy 14 éves gyermeket keres a rendőrség

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy egy fiatal fiút keres a rendőrség, Csányi Sándor adott hírportálunknak interjút, illetve egy brutális kutyatámadásról is olvashat.

Brutális kutyatámadás történt Kiskunhalason

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Kutyatámadás sokkolta a halasiakat, megvadult ebek egy idős nő házi kedvencére rontottak

Két német juhászkutya támadt egy harmadik kutyára szombat reggel Kiskunhalason. A kutyatámadás a Felsővárosi Általános Iskola közelében történt. A megtámadott ebet a gazdája sétáltatta, amikor a másik két kutya rátámadt.

Csányi József: A történtek után még nagyobb lendülettel szeretném folytatni a munkámat

Júliusi lemondása után ismét megmérette magát az időközi polgármester-választáson a korábbi városvezető. Csányi József fölényes szavazattöbbséggel meg is nyerte a választást Kiskunfélegyházán. A régi-új polgármestert az elmúlt hónapok történéseiről és a jövőbeni terveiről kérdeztük.

Bedrogozva ültek autóba a fiatalok, rendőrkutya vizsgálta át a járművüket

Nem tudták leplezni zavart viselkedésüket a fiatalok. A rendőröknek azonnal szemet szúrt, hogy valami nincs rendben.

Körözi a rendőrség Kucsera Gábort, nagy erőkkel keresik

Ismét nagy erőkkel keresi a rendőrség Kucsera Gábort! Aki látta, hívja a hatóságokat!

Elkezdődik az utcanévtáblák cseréje Kiskőrösön, itt a pontos ütemterv

Az utcanevek és házszámok feltüntetése nem csupán kötelező, létfontosságú is lehet. Utcanévtábla-csere lesz Kiskőrösön a jövő héttől.

Évente szőlőtőkék ezreit pusztítja el a láthatatlan kártevő, mi engedtük be az országba

A szőlőkabóca terjeszti a szőlő legveszélyesebb betegségét, ami jelenleg óriási károkat okoz a termelőknek. Az aranyszínű sárgaság terjesztéséért azonban nem csak a rovar a felelős, hanem nagy részben az emberek is.

Ismerős dallamok csendülnek fel hétfő este, visszatér a képernyőre a Legyen Ön is milliomos!

Október 20-tól új epizódokkal folytatódik a népszerű kvízműsor. Visszatér a képernyőre a Legyen Ön is milliomos! – új részekkel és hatalmas téttel.

Soha ennyien nem vonultak még, szüreti rekord született Nyárlőrincen

Nagy mulatságot rendeztek a hétvégén Nyárlőrincen. Az idei szüreti felvonulást nem a megszokott időben tartották, hanem sokkal később. Talán ennek köszönhető az, hogy a mostani rendezvényen rekordszámú fogat és lovas vett részt.