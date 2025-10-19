október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Kutyatámadás híre rázta meg a város lakóit, egy 14 éves gyermeket keres a rendőrség

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy bedrogozott fiatalokat kapott el a rendőrség, írtunk arról is, hogy elkezdődik az utcanévtáblák cseréje Kiskőrösön, illetve a halasi kutyatámadásról is beszámoltunk.

Várkonyi Rozália

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy egy fiatal fiút keres a rendőrség, Csányi Sándor adott hírportálunknak interjút, illetve egy brutális kutyatámadásról is olvashat.

kutyatámadás halason
Brutális kutyatámadás történt Kiskunhalason
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Kutyatámadás sokkolta a halasiakat, megvadult ebek egy idős nő házi kedvencére rontottak

Két német juhászkutya támadt egy harmadik kutyára szombat reggel Kiskunhalason. A kutyatámadás a Felsővárosi Általános Iskola közelében történt. A megtámadott ebet a gazdája sétáltatta, amikor a másik két kutya rátámadt.

Csányi József: A történtek után még nagyobb lendülettel szeretném folytatni a munkámat

Júliusi lemondása után ismét megmérette magát az időközi polgármester-választáson a korábbi városvezető. Csányi József fölényes szavazattöbbséggel meg is nyerte a választást Kiskunfélegyházán. A régi-új polgármestert az elmúlt hónapok történéseiről és a jövőbeni terveiről kérdeztük.

Bedrogozva ültek autóba a fiatalok, rendőrkutya vizsgálta át a járművüket

Nem tudták leplezni zavart viselkedésüket a fiatalok. A rendőröknek azonnal szemet szúrt, hogy valami nincs rendben.

Körözi a rendőrség Kucsera Gábort, nagy erőkkel keresik

Ismét nagy erőkkel keresi a rendőrség Kucsera Gábort! Aki látta, hívja a hatóságokat!

Elkezdődik az utcanévtáblák cseréje Kiskőrösön, itt a pontos ütemterv

Az utcanevek és házszámok feltüntetése nem csupán kötelező, létfontosságú is lehet. Utcanévtábla-csere lesz Kiskőrösön a jövő héttől.

Évente szőlőtőkék ezreit pusztítja el a láthatatlan kártevő, mi engedtük be az országba

A szőlőkabóca terjeszti a szőlő legveszélyesebb betegségét, ami jelenleg óriási károkat okoz a termelőknek. Az aranyszínű sárgaság terjesztéséért azonban nem csak a rovar a felelős, hanem nagy részben az emberek is.

Ismerős dallamok csendülnek fel hétfő este, visszatér a képernyőre a Legyen Ön is milliomos!

Október 20-tól új epizódokkal folytatódik a népszerű kvízműsor. Visszatér a képernyőre a Legyen Ön is milliomos! – új részekkel és hatalmas téttel.

Soha ennyien nem vonultak még, szüreti rekord született Nyárlőrincen

Nagy mulatságot rendeztek a hétvégén Nyárlőrincen. Az idei szüreti felvonulást nem a megszokott időben tartották, hanem sokkal később. Talán ennek köszönhető az, hogy a mostani rendezvényen rekordszámú fogat és lovas vett részt.

Túlélőkalauz ebéd utánra, 7 bevált módszer a kajakóma ellen

Ismeri azt az érzést, amikor a finom ebéd után hirtelen elnehezül a teste, és legszívesebben lefeküdne aludni? Az ebéd utáni kajakóma nem a lustaság jele, hanem a szervezet természetes reakciója, de van rá megoldás!

Húsz év után újra tamburák szóltak a templomban, bunyevácok és horvátok ünnepeltek

Gazdag programmal várta az érdeklődőket a bácsalmási Bunyevác–Horvátok Egyesülete szombaton délután. A szentmise igazi meglepetést tartogatott.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu