Új lehetőségeket nyit a település életében az M5-ös épülő lehajtója
Összeszedtük Bács-Kiskun csütörtöki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy a végéhez közelít a kunszállási autópálya-lehajtó építése, több terméket visszahívott a fogyasztóvédelem, valamint, hogy berobbant a szomszédban a madárinfluenza.
Ennyibe kerülnek idén a mécsesek, virágok és koszorúk
Szép gesztus a sírhelyeket egy kis aprósággal díszíteni. Mindenszentek és halottak napja alkalmából utánanéztünk a Kecskeméti Köztemető árusainál, hogy milyen árakra lehet számítani a mécsesek, virágok és koszorúk között.
Guruló drogjáratot kapcsolt le a rendőrség, a két fiatal nem sok jóra számíthat
Fiatalok utaztak abban az autóban, amelyet a rendőrök Kiskunfélegyházán állítottak meg. A rutinellenőrzés azonban hamar komoly fordulatot vett.
Berobbant a madárinfluenza a szomszédban
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal új kötelező intézkedéseket vezetett be egyes vármegyékben, köztük Bács-Kiskunban is. A cél a madárinfluenza terjedésének megelőzése, mely ismét berobbant, ezúttal a szomszédos megyében.
Fordulat történt a Nagy Ő eltűnt sztárjának ügyében
Rejtélyes eltűnés. A Nagy Ő korábbi kedvence nyomtalanul tűnt el, most viszont fordulat történt az ügyében.
Nagy erőkkel keresi a kiskunfélegyházi rendőrség ezt a férfit
A kiskunfélegyházi rendőrök a lakosság segítségét kérik. Egy férfit keresnek lopás miatt.
Ezért járőröznek most fokozottan Széchenyivárosban és Homokbányán
Mit tehetünk, ha egy hajléktalan durván követelőzik? Milyen Kecskemét közbiztonsága? E két témát is körbejárta a Kecskeméti Városrendészet vezetője, dr. Németh Zsolt, valamint intézményvezető-helyettese, Csíkos Imre a Rádió 1 Gong Téma műsorában.
Lakására csábította a 14 éves bódult kislányt, borzalmas, ami ott történt
Nem marad büntetlenül a hátborzongató üzlet, amit egy 44 éves férfi kötött egy 14 éves lánnyal. Drogot árult neki, a fizetség pedig szexuális vágyainak kielégítése volt. A lányra bódult állapotban találtak rá.
Hamarosan elkészül a kunszállási autópálya-lehajtó, már az utolsó simításokat végzik a szakemberek
Az utolsó simításokat végzik a szakemberek az M5-ös autópálya mentén. Az kunszállási autópálya-lehajtó építése így már a végéhez közeledik – tájékoztatta hírportálunkat Almási Roland Márk, Kunszállás polgármestere.
Véget ért a románc, Anna sírva ordítozott férjével: „Gerinctelen vagy, te nem vagy férfi!”
A kecskeméti Dudás Anna és férje, Peti kapcsolata végleg zátonyra futott: a pár heves vitája után mindketten ledobták a gyűrűiket. Drámai fordulatot hozott a Házasság első látásra legutóbbi epizódja.
Mindenkit figyelmeztet a hatóság: ettől a 4 fűszertől azonnal szabaduljon meg!
Az Alanex Kft. több fűszertermékét is visszahívta a boltokból. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy az eset nem jelent élelmiszer-biztonsági kockázatot, de a hatóság szigorúan nyomon követi az ügyet.
Méltó búcsú a pénztárca szorításában: ennyibe kerül ma egy temetés Kecskeméten
Közeledik mindenszentek és halottak napja. Ennek apropóján a temetkezési szokások változásáról, a temetési költségekről és az emlékezés emberi oldaláról kérdeztük a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-t.
Új korszak kezdődik, átadták a térség vízellátását forradalmasító diszpécserközpontot
A Nemzeti Vízművek Zrt. és a víziközmű-szolgáltatók közös munkájának köszönhetően egyre több fejlesztés valósul meg országszerte.
Csontvázak, zombik és tűzzsonglőrök lepték el Kiskőröst, ilyen bulit még nem láttál!
Boszorkányok, pókhálók, csontvázak, vérfoltos vámpírok, zombik és töklámpások lepték el Kiskőrösön a Határ utca egy szakaszát. Igazi amerikai halloweeni csodavilág tárul a látogatók elé, akik október 31-én, halloween napján részt vesznek a családi rendezvényen, ahol tökfaragással, tűzzsonglőrökkel és nosztalgiadiszkóval várják az érdeklődőket.
