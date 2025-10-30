Új lehetőségeket nyit a település életében az M5-ös épülő lehajtója

Csütörtökön sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy új diszpécserközpontot adtak át a Kiskunsági Víziközmű-szolgáltató Kft. keceli telephelyén, hamarosan elkészül a kunszállási autópálya-lehajtó, illetve halloweeni csodavilág tárul a kiskőrösiek szeme elé.

Ennyibe kerülnek idén a mécsesek, virágok és koszorúk

Szép gesztus a sírhelyeket egy kis aprósággal díszíteni. Mindenszentek és halottak napja alkalmából utánanéztünk a Kecskeméti Köztemető árusainál, hogy milyen árakra lehet számítani a mécsesek, virágok és koszorúk között.

Guruló drogjáratot kapcsolt le a rendőrség, a két fiatal nem sok jóra számíthat

Fiatalok utaztak abban az autóban, amelyet a rendőrök Kiskunfélegyházán állítottak meg. A rutinellenőrzés azonban hamar komoly fordulatot vett.

Berobbant a madárinfluenza a szomszédban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal új kötelező intézkedéseket vezetett be egyes vármegyékben, köztük Bács-Kiskunban is. A cél a madárinfluenza terjedésének megelőzése, mely ismét berobbant, ezúttal a szomszédos megyében.

Fordulat történt a Nagy Ő eltűnt sztárjának ügyében

Rejtélyes eltűnés. A Nagy Ő korábbi kedvence nyomtalanul tűnt el, most viszont fordulat történt az ügyében.

Nagy erőkkel keresi a kiskunfélegyházi rendőrség ezt a férfit

A kiskunfélegyházi rendőrök a lakosság segítségét kérik. Egy férfit keresnek lopás miatt.

Ezért járőröznek most fokozottan Széchenyivárosban és Homokbányán

Mit tehetünk, ha egy hajléktalan durván követelőzik? Milyen Kecskemét közbiztonsága? E két témát is körbejárta a Kecskeméti Városrendészet vezetője, dr. Németh Zsolt, valamint intézményvezető-helyettese, Csíkos Imre a Rádió 1 Gong Téma műsorában.

Lakására csábította a 14 éves bódult kislányt, borzalmas, ami ott történt

Nem marad büntetlenül a hátborzongató üzlet, amit egy 44 éves férfi kötött egy 14 éves lánnyal. Drogot árult neki, a fizetség pedig szexuális vágyainak kielégítése volt. A lányra bódult állapotban találtak rá.

Hamarosan elkészül a kunszállási autópálya-lehajtó, már az utolsó simításokat végzik a szakemberek

Az utolsó simításokat végzik a szakemberek az M5-ös autópálya mentén. Az kunszállási autópálya-lehajtó építése így már a végéhez közeledik – tájékoztatta hírportálunkat Almási Roland Márk, Kunszállás polgármestere.