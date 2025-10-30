18 perce
Hamarosan elkészül a kunszállási autópálya-lehajtó, már az utolsó simításokat végzik a szakemberek – fotók
Az utolsó simításokat végzik a szakemberek az M5-ös autópálya mentén. Az kunszállási autópálya-lehajtó építése így már a végéhez közeledik – tájékoztatta hírportálunkat Almási Roland Márk, Kunszállás polgármestere.
A polgármester elmondta, hogy a kunszállási autópálya-lehajtó építése az ütemtervnek megfelelően halad, és néhány héten belül megtörténik a műszaki átadás. Ezt követően kezdődhet meg az út forgalomba helyezése, így várhatóan a jövő év elejétől már használhatják a M5-ös autópálya-lehajtót az autósok.
Már csak az utolsó munkálatok vannak hátra
A beruházás jelenleg mintegy 90 százalékos készültségi szinten áll. A kivitelezők most:
- az útburkolati jelek felfestésén,
- a közlekedési táblák kihelyezésén,
- az esővíz-elvezető rendszer befejezésén,
- valamint a területrendezésen dolgoznak.
Régi álom válik valóra a kunszállási autópálya-lehajtóval
Almási Roland Márk hangsúlyozta: a lehajtó megépítésével a kunszállásiak régi, több évtizedes álma valósul meg. A fejlesztés nemcsak a közlekedést könnyíti meg, hanem jelentősen csökkentheti a teherforgalmat is a településen. A Julia Malomba tartó kamionoknak ugyanis a jövőben nem kell majd áthaladniuk a falu főutcáján, ami nagyban javítja a lakók életminőségét és a közlekedésbiztonságot.
Új lehetőségek a gazdaságfejlesztésben
A polgármester szerint a projekt gazdaságfejlesztési szempontból is új távlatokat nyithat. A lehajtónak köszönhetően Kunszállás mindössze tízperces távolságra kerül a kecskeméti Mercedes-gyártól, ami vonzóvá teheti a települést a jövőbeli beszállítói üzemek és gyárak számára. Az önkormányzat már ennek jegyében alakította ki a településrendezési tervet, hogy felkészülten fogadhassák az esetleges új beruházásokat.
A kunszállási autópálya-lehajtó építése a végéhez közeledikFotók: Bús Csaba
A fejlődés nem mehet az élhetőség rovására
A település vezetése ugyanakkor szeretné megőrizni Kunszállás falusias, élhető jellegét.
– Nagyon fontos számunkra az egyensúly: nem célunk, hogy ipari övezetté alakítsuk a települést. A fejlődés nem mehet a lakók életminőségének rovására – tette hozzá Almási Roland Márk polgármester.
