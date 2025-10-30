Hamarosan elkészül a kunszállási autópálya-lehajtó, már az utolsó simításokat végzik a szakemberek – fotók

A polgármester elmondta, hogy a kunszállási autópálya-lehajtó építése az ütemtervnek megfelelően halad, és néhány héten belül megtörténik a műszaki átadás. Ezt követően kezdődhet meg az út forgalomba helyezése, így várhatóan a jövő év elejétől már használhatják a M5-ös autópálya-lehajtót az autósok.

A kunszállási autópálya-lehajtó építése az ütemterv szerint halad

Fotó: Bús Csaba

Már csak az utolsó munkálatok vannak hátra

A beruházás jelenleg mintegy 90 százalékos készültségi szinten áll. A kivitelezők most:

az útburkolati jelek felfestésén,

a közlekedési táblák kihelyezésén,

az esővíz-elvezető rendszer befejezésén,

valamint a területrendezésen dolgoznak.

Régi álom válik valóra a kunszállási autópálya-lehajtóval

Almási Roland Márk hangsúlyozta: a lehajtó megépítésével a kunszállásiak régi, több évtizedes álma valósul meg. A fejlesztés nemcsak a közlekedést könnyíti meg, hanem jelentősen csökkentheti a teherforgalmat is a településen. A Julia Malomba tartó kamionoknak ugyanis a jövőben nem kell majd áthaladniuk a falu főutcáján, ami nagyban javítja a lakók életminőségét és a közlekedésbiztonságot.

Új lehetőségek a gazdaságfejlesztésben

A polgármester szerint a projekt gazdaságfejlesztési szempontból is új távlatokat nyithat. A lehajtónak köszönhetően Kunszállás mindössze tízperces távolságra kerül a kecskeméti Mercedes-gyártól, ami vonzóvá teheti a települést a jövőbeli beszállítói üzemek és gyárak számára. Az önkormányzat már ennek jegyében alakította ki a településrendezési tervet, hogy felkészülten fogadhassák az esetleges új beruházásokat.