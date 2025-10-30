október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

1 órája

Hamarosan elkészül a kunszállási autópálya-lehajtó, már az utolsó simításokat végzik a szakemberek – fotók

Címkék#munkálatok#beruházás#M5-ös autópálya#lehajtó

Az utolsó simításokat végzik a szakemberek az M5-ös autópálya mentén. Az kunszállási autópálya-lehajtó építése így már a végéhez közeledik – tájékoztatta hírportálunkat Almási Roland Márk, Kunszállás polgármestere.

Vajda Piroska

A polgármester elmondta, hogy a kunszállási autópálya-lehajtó építése az ütemtervnek megfelelően halad, és néhány héten belül megtörténik a műszaki átadás. Ezt követően kezdődhet meg az út forgalomba helyezése, így várhatóan a jövő év elejétől már használhatják a M5-ös autópálya-lehajtót az autósok.

a kunszállási autópálya-lehajtó építése a végéhez közeledik
A kunszállási autópálya-lehajtó építése az ütemterv szerint halad
Fotó: Bús Csaba

Már csak az utolsó munkálatok vannak hátra

A beruházás jelenleg mintegy 90 százalékos készültségi szinten áll. A kivitelezők most:

  • az útburkolati jelek felfestésén,
  • a közlekedési táblák kihelyezésén,
  • az esővíz-elvezető rendszer befejezésén,
  • valamint a területrendezésen dolgoznak.

Régi álom válik valóra a kunszállási autópálya-lehajtóval

Almási Roland Márk hangsúlyozta: a lehajtó megépítésével a kunszállásiak régi, több évtizedes álma valósul meg. A fejlesztés nemcsak a közlekedést könnyíti meg, hanem jelentősen csökkentheti a teherforgalmat is a településen. A Julia Malomba tartó kamionoknak ugyanis a jövőben nem kell majd áthaladniuk a falu főutcáján, ami nagyban javítja a lakók életminőségét és a közlekedésbiztonságot.

Új lehetőségek a gazdaságfejlesztésben

A polgármester szerint a projekt gazdaságfejlesztési szempontból is új távlatokat nyithat. A lehajtónak köszönhetően Kunszállás mindössze tízperces távolságra kerül a kecskeméti Mercedes-gyártól, ami vonzóvá teheti a települést a jövőbeli beszállítói üzemek és gyárak számára. Az önkormányzat már ennek jegyében alakította ki a településrendezési tervet, hogy felkészülten fogadhassák az esetleges új beruházásokat.

A kunszállási autópálya-lehajtó építése a végéhez közeledik

Fotók: Bús Csaba

A fejlődés nem mehet az élhetőség rovására

A település vezetése ugyanakkor szeretné megőrizni Kunszállás falusias, élhető jellegét. 

– Nagyon fontos számunkra az egyensúly: nem célunk, hogy ipari övezetté alakítsuk a települést. A fejlődés nem mehet a lakók életminőségének rovására – tette hozzá Almási Roland Márk polgármester.

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu